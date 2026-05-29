Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Khai mạc kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 29-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), HĐND tỉnh khóa XIII đã khai mạc kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có 82/85 đại biểu HĐND tỉnh.

ky-hop-thu-3-hdnd-tinh-khoa-xiii.jpg
Quang cảnh kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII. Ảnh: H.P

Chủ trì kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

mg-1308.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, bìa trái) tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII. Ảnh: H.P
mg-1283.jpg
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII. Ảnh: H.P

Tham dự phiên khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

mg-1217.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp thứ 3. Ảnh: H.P

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII sẽ xem xét, thảo luận 41 nội dung do Ban Pháp chế HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương.

Trong đó có các nội dung rất quan trọng như: quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; xem xét các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhà ở xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ xem xét các nội dung liên quan đến rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; xem xét ban hành các cơ chế, chính sách mới nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

mg-1274.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII. Ảnh: H.P

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Khối lượng nội dung trình kỳ họp rất lớn, nhiều nội dung có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và đời sống nhân dân.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu; thảo luận dân chủ, thẳng thắn, khách quan; xem xét kỹ lưỡng từng nội dung trình kỳ họp, nhất là các chính sách có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

mg-1248.jpg
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 3. Ảnh: H.P

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải trình đầy đủ, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm; bảo đảm các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua phải chặt chẽ về pháp lý, đúng đắn về chủ trương, khả thi trong tổ chức thực hiện và sớm đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự báo cháy rừng có 5 cấp, từ cấp I đến cấp V.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Thời sự

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Thời sự

(GLO)- Sau hơn 30 giờ vượt biển, đoàn công tác số 17 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026. Giữa trùng khơi, quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 6-2026

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành và 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

null