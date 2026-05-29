Khai mạc kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

(GLO)- Sáng 29-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), HĐND tỉnh khóa XIII đã khai mạc kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có 82/85 đại biểu HĐND tỉnh.

Chủ trì kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, bìa trái) tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII.

Tham dự phiên khai mạc kỳ họp có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII sẽ xem xét, thảo luận 41 nội dung do Ban Pháp chế HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương.

Trong đó có các nội dung rất quan trọng như: quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; xem xét các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhà ở xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ xem xét các nội dung liên quan đến rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; xem xét ban hành các cơ chế, chính sách mới nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và bảo đảm ổn định đời sống nhân dân.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh: Khối lượng nội dung trình kỳ họp rất lớn, nhiều nội dung có phạm vi tác động rộng, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành và đời sống nhân dân.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tập trung nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu; thảo luận dân chủ, thẳng thắn, khách quan; xem xét kỹ lưỡng từng nội dung trình kỳ họp, nhất là các chính sách có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ, giải trình đầy đủ, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm; bảo đảm các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua phải chặt chẽ về pháp lý, đúng đắn về chủ trương, khả thi trong tổ chức thực hiện và sớm đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.