Cứu sống người phụ nữ đi nhặt ve chai bị rơi xuống giếng sâu gần 30 m

(GLO)- Tối 28-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã kịp thời cứu sống 1 người phụ nữ đi nhặt ve chai không may bị rơi xuống giếng sâu gần 30 m trên địa bàn phường Hội Phú.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) nghe thấy tiếng động lạ ở khu vực giếng nước bỏ hoang gần đó.

Bà Út đã được cứu sống kịp thời sau khi rơi xuống giếng sâu gần 30 m. Ảnh: Minh Trần

Khi đi đến gần, người dân phát hiện tiếng 1 người phụ nữ ở dưới giếng kêu cứu nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã cử lực lượng, phương tiện phối hợp cùng Công an phường Hội Phú khẩn trương đến hiện trường ứng cứu.

Hiện trường là 1 giếng sâu gần 30 m với mực nước ngập khoảng hơn 1 m. Lực lượng Công an đã nhanh chóng tiếp cận đáy giếng để tiếp oxy cho nạn nhân, đồng thời trấn an tâm lý, dùng thiết bị cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Giếng sâu gần 30 m với mực nước khoảng hơn 1 m. Ảnh: Hòa Phạm

Qua xác minh xác định nạn nhân là bà Huỳnh Thị Út (50 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hội Phú). Khoảng 14 giờ ngày 28-5, khi đang đi nhặt ve chai ở khu vực trên, bà Út bất ngờ bị rơi xuống giếng mà không có người chứng kiến.

Hiện bà Út đã được đưa đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai với tình trạng tỉnh táo cùng nhiều vết bầm tím trên người.

Bà mừng rỡ nghẹn ngào chia sẻ: “Khi tôi đang đi thì không để ý dẫm lên tấm kính che miệng giếng nên rơi xuống. Ban đầu tôi rất choáng, sau đó định thần lại, cố bám vào các dấu vết ở thành giếng để trèo lên. Nhưng khi đang trèo giữa chừng thì lại rơi xuống. Đến khi kiệt sức tôi đành phải kêu cứu.

Tôi rất hoảng loạn vì trời càng tối mà người bị nhiễm nước khá lâu, một mình trong bóng tối rất khó thở. May mắn thay, dù trời tối nhưng vẫn có người nghe thấy tiếng kêu, báo Công an tới đưa lên kịp thời. Tôi như được sống thêm một lần nữa”.