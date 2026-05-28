Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Cứu sống người phụ nữ đi nhặt ve chai bị rơi xuống giếng sâu gần 30 m

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC

(GLO)- Tối 28-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã kịp thời cứu sống 1 người phụ nữ đi nhặt ve chai không may bị rơi xuống giếng sâu gần 30 m trên địa bàn phường Hội Phú.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) nghe thấy tiếng động lạ ở khu vực giếng nước bỏ hoang gần đó.

ba-ut-da-duoc-cuu-song-kip-thoi-sau-khi-roi-xuong-gieng-sau-gan-30-m-anh-minh-tran.jpg
Bà Út đã được cứu sống kịp thời sau khi rơi xuống giếng sâu gần 30 m. Ảnh: Minh Trần

Khi đi đến gần, người dân phát hiện tiếng 1 người phụ nữ ở dưới giếng kêu cứu nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã cử lực lượng, phương tiện phối hợp cùng Công an phường Hội Phú khẩn trương đến hiện trường ứng cứu.

Hiện trường là 1 giếng sâu gần 30 m với mực nước ngập khoảng hơn 1 m. Lực lượng Công an đã nhanh chóng tiếp cận đáy giếng để tiếp oxy cho nạn nhân, đồng thời trấn an tâm lý, dùng thiết bị cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

gieng-sau-gan-30-m-voi-muc-nuoc-khoang-hon-1-m-anh-hoa-pham.jpg
Giếng sâu gần 30 m với mực nước khoảng hơn 1 m. Ảnh: Hòa Phạm

Qua xác minh xác định nạn nhân là bà Huỳnh Thị Út (50 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hội Phú). Khoảng 14 giờ ngày 28-5, khi đang đi nhặt ve chai ở khu vực trên, bà Út bất ngờ bị rơi xuống giếng mà không có người chứng kiến.

Hiện bà Út đã được đưa đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai với tình trạng tỉnh táo cùng nhiều vết bầm tím trên người.

Bà mừng rỡ nghẹn ngào chia sẻ: “Khi tôi đang đi thì không để ý dẫm lên tấm kính che miệng giếng nên rơi xuống. Ban đầu tôi rất choáng, sau đó định thần lại, cố bám vào các dấu vết ở thành giếng để trèo lên. Nhưng khi đang trèo giữa chừng thì lại rơi xuống. Đến khi kiệt sức tôi đành phải kêu cứu.

Tôi rất hoảng loạn vì trời càng tối mà người bị nhiễm nước khá lâu, một mình trong bóng tối rất khó thở. May mắn thay, dù trời tối nhưng vẫn có người nghe thấy tiếng kêu, báo Công an tới đưa lên kịp thời. Tôi như được sống thêm một lần nữa”.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã đưa bà Út lên bờ an toàn. Clip: Hòa Phạm
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự báo cháy rừng có 5 cấp, từ cấp I đến cấp V.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Thời sự

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Thời sự

(GLO)- Sau hơn 30 giờ vượt biển, đoàn công tác số 17 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026. Giữa trùng khơi, quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 6-2026

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành và 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

null