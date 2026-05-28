Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường Hội Phú

PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
(GLO)- Chiều 27-5, Tổ kiểm tra số 2 về công tác cải cách hành chính của tỉnh Gia Lai do bà Trần Thị Thu Lượng - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm tổ trưởng đã kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2026 tại UBND phường Hội Phú.

Theo báo cáo của UBND phường Hội Phú, từ ngày 1-7-2025 đến 21-5-2026, địa phương đã tiếp nhận 24.262 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, năm 2025 tiếp nhận 15.732 hồ sơ và giải quyết 14.422 hồ sơ (đạt 91,7%); năm 2026 tiếp nhận 8.530 hồ sơ, giải quyết 7.916 hồ sơ (đạt 92,8%).

Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của phường đạt 97,67/100 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng thứ 26/135 xã, phường trên toàn tỉnh.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Bá Bính

Phường cũng đã triển khai nhiều nhiệm vụ về chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06, số hóa hồ sơ và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Hiện Trung tâm được bố trí 8 quầy tiếp nhận, trả kết quả cùng hệ thống máy tính, máy scan, máy lấy số tự động, kiosk tra cứu thủ tục hành chính và đường truyền Internet tốc độ cao phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến công tác số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, cập nhật thư xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn, lưu trữ hồ sơ điện tử, kết nối liên thông dữ liệu và triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại cơ sở.

Địa phương cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc như: hệ thống giải quyết thủ tục hành chính có lúc chưa ổn định; việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các phần mềm chuyên ngành còn chậm; một số thiết bị công nghệ thông tin đã xuống cấp, cấu hình thấp…

Bà Trần Thị Thu Lượng phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Bá Bính

Kết luận buổi kiểm tra, bà Trần Thị Thu Lượng nhấn mạnh, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trong thời gian tới.

Bà cũng đề nghị UBND phường Hội Phú tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống và tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

