Công bố 4 TTHC nội bộ mới trong lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo

NHÃ UYÊN
(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có quyết định công bố 4 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ.

Bộ GD&ĐT vừa có quyết định công bố 4 TTHC mới trong lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Theo đó, 4 TTHC mới bao gồm: điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập ở cấp tỉnh; thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập tại cấp tỉnh; điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập ở cấp xã; thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập tại cấp xã.

Kèm theo quyết định này, Bộ GD&ĐT cũng ban hành kèm theo hướng dẫn cụ thể về nội dung; trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng, cơ quan thực hiện TTHC; kết quả thực hiện TTHC; lệ phí; tên mẫu đơn, tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý của từng TTHC mới ban hành để các đơn vị nắm bắt và triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Xem chi tiết quyết định TẠI ĐÂY.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không lùi tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

(GLO)- Nêu rõ yêu cầu phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đồng thời nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông, gây lãng phí và khó khăn trong vận hành.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Việt Nam là quốc gia duy nhất ở châu Á - Thái Bình Dương đạt triển vọng tín nhiệm ở mức “Tích cực”

(GLO)- Tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín và lâu đời Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ "Ổn định" lên "Tích cực", đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2. Đáng chú ý, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương được đánh giá triển vọng ở mức "Tích cực".

Gia Lai: Giao 7 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp

(GLO)- 7 chỉ tiêu liên quan đến “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến” (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23-6-2022) vừa được UBND tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2026.

