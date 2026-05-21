Công bố 4 TTHC nội bộ mới trong lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có quyết định công bố 4 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ.

Theo đó, 4 TTHC mới bao gồm: điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập ở cấp tỉnh; thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập tại cấp tỉnh; điều động nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập ở cấp xã; thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập tại cấp xã.

Kèm theo quyết định này, Bộ GD&ĐT cũng ban hành kèm theo hướng dẫn cụ thể về nội dung; trình tự, cách thức thực hiện; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng, cơ quan thực hiện TTHC; kết quả thực hiện TTHC; lệ phí; tên mẫu đơn, tờ khai; yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC; căn cứ pháp lý của từng TTHC mới ban hành để các đơn vị nắm bắt và triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.