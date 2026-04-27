Tổng rà soát, giải quyết các vướng mắc, điểm nghẽn do quy định pháp luật

Theo Kế hoạch, đối tượng tổng rà soát là toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành, bao gồm các văn bản còn hiệu lực và các văn bản đã ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31-10-2026.

Việc tổng rà soát nhằm đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Từ đó, đề xuất giải pháp xử lý tổng thể nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn do quy định pháp luật.

Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sẽ khắc phục triệt để các nội dung chồng chéo, vướng mắc, mâu thuẫn, quy định không rõ ràng làm phát sinh chi phí xã hội.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 32/CĐ-TTg về việc tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung công điện nêu rõ: Việc thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược, góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật; khắc phục triệt để các nội dung chồng chéo, vướng mắc, mâu thuẫn, quy định không rõ ràng làm phát sinh chi phí xã hội.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp theo phương châm chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, từ “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; huy động, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tham gia vào nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; coi trọng việc lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động trực tiếp, nhất là người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tổ chức thực thi pháp luật; phát hiện và xử lý vướng mắc, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đầy đủ, rõ ràng, tránh hình thức và có cơ sở pháp lý cũng như cơ sở thực tiễn.