Gia Lai chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai

(GLO)- Để nâng cao kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đối với những đơn vị có điểm số chưa cao từ đầu năm 2026 đến nay, cần tập trung rà soát nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể, bảo đảm tạo chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thời gian tới.

Công chức phường Quy Nhơn hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC về đất đai (ảnh minh họa). Ảnh: Nguyễn Chơn

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời, rà soát, khắc phục các bất cập liên quan đến quy trình xử lý, phần mềm chuyên ngành, cũng như việc kết nối, đồng bộ dữ liệu, bảo đảm tiến độ và chất lượng giải quyết hồ sơ, tránh ảnh hưởng đến kết quả chung của tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn và tổ công nghệ số cộng đồng đẩy mạnh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt tại các địa bàn còn khó khăn về kỹ năng số và điều kiện tiếp cận công nghệ.

Việc nâng cao kết quả thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phản ánh thực chất chất lượng giải quyết TTHC và mức độ phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, phấn đấu cải thiện kết quả, nâng cao chất lượng phục vụ và vị trí xếp hạng của tỉnh trong thời gian tới.