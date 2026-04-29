Thủ tướng Chính phủ: Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tăng cường lòng tin của doanh nghiệp

Tại hội nghị, thông tin về kết quả của kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XVI cũng như nhiều điểm mới quan trọng trong hoạt động, vận hành của hệ thống chính trị thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết: Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới, mà còn thông qua các công việc hệ trọng cho tương lai phát triển của đất nước và các địa phương.

Theo Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, cải cách thủ tục hành chính có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần đạt tăng trưởng 2 con số. Ảnh: chinhphu.vn

Thủ tướng nhấn mạnh: Để tạo không gian phát triển mới, kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, ổn định, dễ dự báo, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, một trong những trọng tâm chỉ đạo của Chính phủ là quyết liệt chỉ đạo các biện pháp mạnh mẽ trong tháng 4 này. Qua đó, cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thời gian thực hiện, chi phí tuân thủ và quan trọng hơn nữa là củng cố, tăng cường lòng tin của người dân, doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần đạt tăng trưởng 2 con số. Quá trình thực hiện có đánh giá độc lập, cầu thị lắng nghe ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp. Nhiều bộ, ngành đã đi đầu, có phương án để vừa cắt giảm các điều kiện, thủ tục rất quyết liệt, thực chất, vừa phân cấp giải quyết cho địa phương, vừa đơn giản hóa thành phần hồ sơ.

Cùng với đó, Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương rà soát các dự án vướng mắc, tồn đọng với nguồn lực rất lớn, báo cáo các cấp có thẩm quyền, bổ sung ngay vào chương trình kỳ họp thứ I, trình Quốc hội ban hành Nghị quyết với cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá để tiếp tục xử lý, giải quyết. Trung ương yêu cầu các địa phương phải tổng rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò người đứng đầu, Bí thư, Chủ tịch các địa phương phải chịu trách nhiệm trong tháo gỡ cho các dự án.

“Khi có môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, dự báo được, giảm chi phí, thì chắc chắn người dân doanh nghiệp sẽ yên tâm kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng” - Thủ tướng khẳng định.