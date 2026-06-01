Gia Lai: Sửa đổi, bổ sung 4 TTHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

MAI LÂM
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Theo danh mục, có 4 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng theo Quyết định số 708/QĐ-BXD ngày 13-5-2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Thủ tục “Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng” được sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và căn cứ pháp lý. Ảnh minh họa

Cụ thể, thủ tục “Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng” được sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và căn cứ pháp lý.

Trong khi đó, 3 thủ tục gồm “Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng”, “Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài”, “Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài” được thay đổi, bổ sung về trình tự thực hiện, thời gian giải quyết, căn cứ pháp lý.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập cấu hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 4 TTHC kể trên.

Gia Lai: Cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh

(GLO)- Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 đặt ra mục tiêu cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tối thiểu từ 5-10% tổng biên chế được giao ở cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không lùi tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

(GLO)- Nêu rõ yêu cầu phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đồng thời nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng mỗi địa phương triển khai một phần mềm, một chuẩn dữ liệu riêng dẫn đến không liên thông, gây lãng phí và khó khăn trong vận hành.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

