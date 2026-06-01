Gia Lai: Sửa đổi, bổ sung 4 TTHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Theo danh mục, có 4 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng theo Quyết định số 708/QĐ-BXD ngày 13-5-2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, thủ tục “Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng” được sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết và căn cứ pháp lý.

Trong khi đó, 3 thủ tục gồm “Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng”, “Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài”, “Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài” được thay đổi, bổ sung về trình tự thực hiện, thời gian giải quyết, căn cứ pháp lý.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập cấu hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 4 TTHC kể trên.