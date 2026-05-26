Cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ từ 2 quý liên tiếp trở lên sẽ bị thay thế

(GLO)- Một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW là quy định thực hiện thay thế đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 quý liên tiếp.

Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22-5-2026 của Ban Tổ chức Trung ương đã đặt ra cơ chế đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, liên tục và gắn trực tiếp với công tác sử dụng cán bộ.

Mục đích của văn bản nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện thống nhất chủ trương của Bộ Chính trị về đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng quý.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ theo hướng thường xuyên, liên tục, thực chất, gắn với kết quả, sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tiễn và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu...

Theo tinh thần của Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, việc đánh giá cán bộ hằng quý phải bảo đảm tính liên kết, xuyên suốt với đánh giá cuối năm và được thể hiện bằng hiệu quả thực chất của sản phẩm cuối cùng. Hướng dẫn nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hòa giữa đánh giá định tính và định lượng, đặc biệt coi trọng các tiêu chí định lượng liên quan đến chất lượng sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ gắn với chức trách được giao.

Đặc biệt, công tác đánh giá phải bảo đảm theo yêu cầu "6 rõ", bao gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đồng thời, thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc "một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm chính". Các tiêu chí đánh giá hằng quý bám sát tiêu chí đánh giá hằng năm theo Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30-8-2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW ngày 31-10-2025 của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, kết quả đánh giá hằng quý không chỉ nhằm theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ mà còn được cập nhật, tích lũy để trở thành căn cứ quan trọng phục vụ công tác đánh giá cuối năm và công tác cán bộ khi cần thiết. Việc đánh giá được thực hiện theo hướng coi trọng kết quả thực chất, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Về việc sử dụng kết quả đánh giá, Hướng dẫn quy định nếu cá nhân có 1 quý bị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” thì sẽ không được xem xét xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong cả năm. Việc xếp loại cuối năm được căn cứ vào kết quả đánh giá từng quý và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý IV của năm đó.

Đáng chú ý, Hướng dẫn yêu cầu thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá, xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp trở lên.

Mặt khác, trường hợp nhiều cá nhân cùng đủ điều kiện xem xét xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cuối năm thì sẽ ưu tiên lựa chọn cá nhân có số quý được đề xuất xếp loại xuất sắc nhiều hơn. Điều này tạo ra sự liên kết giữa đánh giá từng quý với kết quả đánh giá cuối năm và quá trình sử dụng cán bộ lâu dài.

