Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

(GLO)- Sau hơn 30 giờ vượt biển, đoàn công tác số 17 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026. Giữa trùng khơi, quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Với hành trình hơn 250 hải lý, tàu KN490 thuộc Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân, xuất phát từ Cảng quốc tế Cam Ranh, đã đưa đoàn công tác số 17 đến đảo Song Tử Tây - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026.

Tàu KN490 đưa Đoàn công tác số 17 lên đảo. Ảnh: Mỹ Hà

Để vào đảo, các đại biểu được cán bộ, chiến sĩ tàu KN490 hỗ trợ xuống xuồng nhỏ vượt sóng. Từ phía con tàu giữa trùng khơi nhìn về đảo, Song Tử Tây hiện lên vững chãi như một pháo đài thép nơi tiền tiêu Tổ quốc - biểu tượng của ý chí kiên cường, sức sống mãnh liệt và tình yêu biển, đảo thiêng liêng.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây chào đón Đoàn công tác số 17. Ảnh: Mỹ Hà

Dưới cái nắng gay gắt giữa biển khơi, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo đã có mặt đông đủ tại âu tàu, hàng ngũ chỉnh tề, hân hoan chào đón đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo.

Ngay sau lễ đón, đoàn công tác đã đến dâng hương tại Chùa Song Tử Tây và Tượng đài Tiết chế Quốc công Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Tượng đài bằng đá cao 11 m, hướng ra biển Đông, là công trình mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với tiền nhân và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quân và dân nơi đầu sóng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang cùng đoàn công tác thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Song Tử Tây. Ảnh: Mỹ Hà

Trong buổi làm việc với đoàn công tác, lãnh đạo đảo cho biết, 100% cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và các lực lượng trên đảo luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác số 17 dâng hoa, dâng hương Tượng đài Tiết chế Quốc công Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Mỹ Hà

Không chỉ là “pháo đài thép” bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Song Tử Tây còn là điểm tựa vững chắc của ngư dân vươn khơi bám biển. Đảo thường xuyên thực hiện hiệu quả công tác dân vận, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa.

Trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, đảo đã hướng dẫn, hỗ trợ hơn 200 lượt tàu cá; sửa chữa miễn phí hàng chục lượt tàu hỏng máy với hơn 100 ngày công; cấp nước ngọt, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho nhiều ngư dân các tỉnh miền Trung.

Nhân dịp này, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, thiết thực cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây. Ảnh: Mỹ Hà

Trước ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan cùng những nụ cười rạng rỡ của người lính đảo, các thành viên trong đoàn công tác không giấu được niềm xúc động và tự hào.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai gửi gắm đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo: “Hãy luôn vững tin vào con đường mà mình đã lựa chọn. Chính niềm tin ấy sẽ trở thành ánh sáng để các thế hệ mai sau tiếp bước, tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Sừng sững Tượng đài Tiết chế Quốc công Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: Mỹ Hà

Từ tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia của đất liền, quân và dân trên đảo Song Tử Tây càng thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, tiếp tục kiên cường bám trụ, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Giữa mênh mông biển trời Trường Sa, Song Tử Tây hôm nay không chỉ là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam, mà còn là biểu tượng sinh động của ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết quân dân và khát vọng gìn giữ biển trời quê hương cho muôn đời sau.