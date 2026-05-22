Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định về công tác cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 22-5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh…

trao-quyet-dinh-thang-cap-bac-ham-tu-thuong-ta-len-dai-ta-doi-voi-dong-chi-nguyen-trung-hai-truong-phong-canh-sat-dieu-tra-toi-pham-ve-tham-nhung-kinh-te-buon-lau-cong-an-tinh.jpg
Trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Trung Hải - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh). Ảnh: Quang Tấn

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2794 và 2795/QĐ-BCA bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối với Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng ban hành quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Trung Hải - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 9 trưởng phòng nghiệp vụ.

Cụ thể, điều động Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông giữ chức Giám thị Trại tạm giam số 1; điều động Đại tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

giam-doc-cong-an-tinh-gia-lai-cung-cong-bo-cac-quyet-dinh-dieu-dong-bo-nhiem-doi-voi-9-truong-phong-nghiep-vu.jpg
Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 9 trưởng phòng nghiệp vụ. Ảnh: Quang Tấn

Thượng tá Nguyễn Văn Đây - Trưởng phòng An ninh điều tra được điều động giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Đại tá Nguyễn Trung Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giữ chức Trưởng phòng An ninh điều tra.

Thượng tá Nguyễn Trung Hiển - Chánh Thanh tra Công an tỉnh được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự giữ chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Ngô Gia Cường - Giám thị Trại tạm giam số 1 được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

cac-dai-bieu-chup-hinh-luu-niem-va-chuc-mung-2-dong-chi-duoc-bo-truong-bo-cong-an-bo-nhiem-thang-cap-bac-ham-va-9-dong-chi-duoc-giam-doc-cong-an-tinh-dieu-dong-giao-nhiem-vu-moi.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm và chúc mừng 2 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm và 9 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh điều động, giao nhiệm vụ mới. Ảnh: Quang Tấn

Ngoài ra, Đại tá Dương Đức Việt - Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp được điều động giữ chức Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Đại tá Đinh Quang Hào - Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân chúc mừng 2 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm và 9 đồng chí trưởng cấp phòng được Giám đốc Công an tỉnh điều động, giao nhiệm vụ mới.

giam-doc-cong-an-tinh-thieu-tuong-le-quang-nhan-phat-bieu-tai-buoi-le.jpg
Giám đốc Công an tỉnh Lê Quang Nhân phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ. Ảnh: Quang Tấn

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao trình độ, năng lực, bản lĩnh công tác của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này; bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị, trọng trách mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong công tác; tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, góp phần bảo đảm giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành và 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong quý II-2026

Hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập trong quý II-2026

Thời sự

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh các địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý II-2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Thời sự

(GLO)- Sáng 13-5, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia đoàn công tác số 17 đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026 đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

null