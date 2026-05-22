Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định về công tác cán bộ

(GLO)- Sáng 22-5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh…

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2794 và 2795/QĐ-BCA bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối với Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng ban hành quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Nguyễn Trung Hải - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an tỉnh).

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 9 trưởng phòng nghiệp vụ.

Cụ thể, điều động Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông giữ chức Giám thị Trại tạm giam số 1; điều động Đại tá Ninh Thị Minh Hoa - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Đây - Trưởng phòng An ninh điều tra được điều động giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Đại tá Nguyễn Trung Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giữ chức Trưởng phòng An ninh điều tra.

Thượng tá Nguyễn Trung Hiển - Chánh Thanh tra Công an tỉnh được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự giữ chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Ngô Gia Cường - Giám thị Trại tạm giam số 1 được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Ngoài ra, Đại tá Dương Đức Việt - Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp được điều động giữ chức Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Đại tá Đinh Quang Hào - Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân chúc mừng 2 đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm và 9 đồng chí trưởng cấp phòng được Giám đốc Công an tỉnh điều động, giao nhiệm vụ mới.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao trình độ, năng lực, bản lĩnh công tác của các cán bộ được điều động, bổ nhiệm lần này; bày tỏ tin tưởng rằng, trên cương vị, trọng trách mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong công tác; tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, góp phần bảo đảm giữ vững tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.