Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Chuyển biến rõ nét tại những “điểm nóng”

Những ngày này, tại nhiều tuyến đường trung tâm ở phường Quy Nhơn như Nguyễn Huệ, Xuân Diệu, Lê Lợi và khu vực chợ Đầm, chợ Lớn mới, tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã giảm rõ rệt. Nhiều hộ kinh doanh chủ động thu gọn hàng hóa, bàn ghế, bảng hiệu nên đường sá thông thoáng hơn trước.

Công an xã Tuy Phước tuyên truyền, cho các hộ kinh doanh dọc tuyến Quốc lộ 1 ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán. Ảnh: K.A

Theo chân tổ công tác gồm Công an phường và Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn, chúng tôi ghi nhận lực lượng chức năng ưu tiên tuyên truyền, nhắc nhở để người dân tự giác chấp hành. Tại khu vực gần cầu Đôi - nơi từng thường xuyên xảy ra tình trạng xe đẩy, hàng quán lấn chiếm lòng đường, tổ công tác vừa vận động, vừa hỗ trợ người dân di chuyển vật dụng vào đúng vị trí quy định.

Tại khu vực chợ Nam sông Hà Thanh, nhiều hộ kinh doanh ven đường đã chủ động sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không còn tình trạng bày bán tràn xuống lòng đường.

Ông Phan Văn Hiện - hộ kinh doanh tại khu vực chợ Nam sông Hà Thanh - cho biết: Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền về các mức xử phạt theo quy định mới, gia đình đã chủ động thu dọn vật dụng lấn chiếm vỉa hè. Giờ thấy khu vực gọn gàng hơn nên bà con cũng tự nhắc nhau chấp hành.

Trong khi đó, tại khu phố Hòa Trung 2, phường Hoài Nhơn Nam, tuyến đường Trường Chinh - trước đây thường xảy ra tình trạng dừng, đỗ xe lộn xộn, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường - nay đã thông thoáng hơn.

Sau khi mô hình “Khu dân cư bảo đảm trật tự ATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị” được triển khai, đa số hộ kinh doanh trên địa bàn đã chủ động chấp hành quy định, không còn phơi hàng hóa, để vật dụng dưới lòng, lề đường như trước.

Bà Nguyễn Thị Hồng - kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu phố Hòa Trung 2 - chia sẻ: “Khu vực này không có vỉa hè nên ban đầu nhiều người còn chưa quen. Tuy nhiên, vì cái chung nên mọi người tự giác nhắc nhau chấp hành. Giờ đường sá thông thoáng, khách đi lại thuận tiện nên việc buôn bán cũng thoải mái hơn”.

Còn tại phường Hội Phú, tình trạng buôn bán lấn chiếm lối đi chung tại một số khu vực chợ dân sinh, tuyến đường tập trung đông hàng quán cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động sắp xếp lại hàng hóa, phương tiện, không còn bày bán tràn xuống vỉa hè.

Kết quả này có được nhờ Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phối hợp với Công an các phường duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, nhắc nhở tại cơ sở. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng vỉa hè đúng quy định, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình tái diễn vi phạm.

Duy trì đồng bộ để giữ vững nền nếp

Theo lực lượng chức năng, để việc lập lại trật tự ATGT, trật tự đô thị đạt hiệu quả lâu dài, giải pháp trọng tâm hiện nay là tăng cường quản lý địa bàn, duy trì kiểm tra thường xuyên gắn với nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân.

Tại xã Tuy Phước, Công an xã đã rà soát, lập danh sách 156 hộ kinh doanh thường xuyên vi phạm tại khu vực chợ và dọc tuyến QL 1 để tập trung tuyên truyền, cho ký cam kết không tái lấn chiếm.

Nhiều hộ kinh doanh tại chợ Nam sông Hà Thanh (phường Quy Nhơn) đã chủ động sắp xếp hàng hóa gọn gàng, không còn bày tràn xuống lòng đường gây cản trở giao thông. Ảnh: K.A

Trung tá Trần Quốc Tiến - Phó Trưởng Công an xã Tuy Phước - cho biết: Địa phương xác định việc nắm chắc từng khu vực, từng hộ kinh doanh có nguy cơ vi phạm là giải pháp quan trọng để chủ động phòng ngừa từ sớm.

“Ngoài kiểm tra, xử lý, chúng tôi vẫn tập trung tuyên truyền trực tiếp để người dân nâng cao ý thức chấp hành. Đối với các trường hợp cố tình tái phạm sẽ kiên quyết xử lý” - Trung tá Trần Quốc Tiến nói.

Tại phường Quy Nhơn, Trung tâm Sự nghiệp công phường tiếp tục phối hợp với Công an phường duy trì kiểm tra tại các tuyến đường trung tâm, khu vực chợ và những điểm từng xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Sau khi nhiều tuyến vỉa hè, hạ tầng đô thị được chỉnh trang, lực lượng chức năng tập trung nhắc nhở các hộ kinh doanh không tái lấn chiếm, đồng thời bố trí lực lượng kiểm tra vào giờ cao điểm để kịp thời chấn chỉnh vi phạm phát sinh.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Giám đốc Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn - cho biết đơn vị sẽ tiếp tục rà soát các điểm thường xảy ra vi phạm để xây dựng phương án quản lý phù hợp với từng khu vực, từng thời điểm.

“Muốn duy trì hiệu quả lâu dài thì phải làm thường xuyên, liên tục và tạo được sự đồng thuận của người dân trong việc giữ gìn đường sá thông thoáng, sạch đẹp” - ông Quang nói.

Theo thượng tá Mai Văn Hải - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương rà soát các tuyến đường, khu vực chợ, điểm kinh doanh phức tạp để xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp; đồng thời duy trì các mô hình tự quản, khu dân cư bảo đảm trật tự đô thị nhằm phát huy vai trò giám sát từ cơ sở.

Mục tiêu không chỉ là xử lý vi phạm trước mắt mà còn từng bước nâng cao ý thức chấp hành của người dân, góp phần xây dựng môi trường đô thị văn minh, an toàn.