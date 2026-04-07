Phường Hội Phú ra quân xử lý chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 7-4, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra quân lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị, xử lý tình trạng họp chợ tự phát, lấn chiếm lòng lề đường, gây ùn tắc cục bộ trên tuyến đường Nơ Trang Long.

Đường Nơ Trang Long có lưu lượng phương tiện qua lại lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi sáng.

Tuy nhiên, trong thời gian dài, khu vực này tồn tại tình trạng họp chợ tự phát, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú) lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Minh Chí

Đáng lo ngại, khu vực này thường xuyên có xe khách, xe chở hàng từ các tỉnh phía Nam về bến xe Đức Long, khiến mật độ phương tiện tăng cao. Việc buôn bán tự phát, lộn xộn càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo phản ánh của người dân, ban đầu, một số hộ chỉ cho tiểu thương mượn sân nhà hoặc dựng nhà tạm để bán rau, thức ăn sáng. Về sau, khu vực này dần hình thành điểm buôn bán thực phẩm tươi sống, thậm chí phát sinh hoạt động giết mổ gia cầm ngay tại chỗ. Trong khi đó, hệ thống xử lý nước thải chưa được đầu tư, nước bẩn xả trực tiếp ra cống thoát nước chung gây ô nhiễm môi trường.

Để đợt ra quân đạt hiệu quả, UBND phường Hội Phú đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ, di dời vật dụng, hàng hóa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; đồng thời tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm và không tái lấn chiếm.

Lực lượng chức năng phường Hội Phú tuyên truyền, vận động tiểu thương chấp hành quy định về trật tự đô thị. Ảnh: Minh Chí

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng Công an phường và Tổ công tác liên ngành tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, họp chợ trái phép.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thanh Minh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hội Phú - cho biết: Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, lắp dựng mái che, biển quảng cáo sai quy định trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến trật tự đô thị và an toàn giao thông.

“Sau một thời gian tuyên truyền, vận động, UBND phường tiến hành ra quân xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Đối với các hộ đã ký cam kết nhưng vẫn tái phạm, chính quyền địa phương sẽ xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu, đảm bảo lối đi cho người dân” - ông Minh nhấn mạnh.

(GLO)- Trước tình trạng một số chợ ở nông thôn tổ chức họp ngay giữa lòng đường và một số tuyến đường bị lấn chiếm để họp chợ gây mất mỹ quan và an toàn giao thông, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công văn về việc kiểm tra, xử lý, giải tỏa, di dời và xóa bỏ dứt điểm các chợ tự phát trên địa bàn.

