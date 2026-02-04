Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây ùn tắc giao thông

(GLO)- Đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào sáng sớm.

Người dân họp chợ tự phát lấn chiếm gần 1/2 lòng đường. Ảnh: T.T

Đáng lo ngại hơn, khu vực này thường đón nhiều xe khách, xe chở hàng từ các tỉnh phía Nam về bến xe Đức Long. Chợ tự phát xô bồ khiến nguy cơ mất ATGT luôn rình rập. Anh Phạm Văn Thành, tài xế xe khách tuyến TP. Hồ Chí Minh - Pleiku, bức xúc: “Tôi thường xuyên chạy xe qua khu vực này vào sáng sớm và cảm thấy rất bất an. Người dân họp chợ lấn chiếm vỉa hè, thậm chí đứng dưới lòng đường bán hàng khiến việc lưu thông rất khó khăn”.

Theo người dân sinh sống quanh khu vực, ban đầu, các hộ chỉ cho tiểu thương mượn sân nhà hoặc nhà tiền chế để bán rau, thức ăn sáng. Về sau, nơi đây dần trở thành điểm buôn bán thực phẩm tươi sống, thậm chí giết mổ gia cầm ngay tại chỗ. Trong khi đó, khu vực này chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải, nước bẩn xả trực tiếp vào cống thoát nước chung, gây mùi hôi, ô nhiễm môi trường.

Bà Hoàng Thị Thành - người dân sống gần khu vực chợ - cho biết: “Chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không chỉ gây ùn tắc mà tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc buôn bán thực phẩm tươi sống nhưng không có hệ thống xử lý nước thải khiến khu vực thường xuyên hôi thối”.

Đáng chú ý, khu vực họp chợ tự phát này chỉ cách chợ Trà Bá hơn 1 km. Trong khi chợ Trà Bá được quy hoạch bài bản, đảm bảo các điều kiện vệ sinh, an toàn thì lại ít tiểu thương vào buôn bán, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và nguồn thu của địa phương.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND phường Hội Phú - cho biết: Thời gian tới, phường sẽ kiên quyết chấn chỉnh, dẹp bỏ chợ tạm nhằm đảm bảo trật tự ATGT và các vấn đề liên quan do việc họp chợ tự phát gây ra.