UBND xã Ân Tường sẽ xác minh phản ánh của phụ huynh Trường Tiểu học Ðak Mang

(GLO)- Trong đơn gửi đến Báo và PTTH Gia Lai, một số phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Đak Mang (xã Ân Tường) phản ánh việc Hiệu trưởng nhà trường có hành vi chưa phù hợp trong quá trình nhắc nhở học sinh về tác phong.

Theo nội dung đơn, trong giờ chào cờ đầu tuần sáng 19-1 và 26-1, ông Nguyễn Quốc Hoài, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đak Mang, đã giật tóc, véo tai một số học sinh với lý do các em để kiểu tóc không phù hợp với lứa tuổi.

Những học sinh này còn bị gọi lên đứng trước cờ, sau đó được đưa vào phòng truyền thống để giáo dục riêng. Ngoài ra, phụ huynh cho rằng ông Hoài có những phát ngôn chưa phù hợp, thiếu chuẩn mực đối với học sinh.

Trường Tiểu học Đak Mang. Ảnh: C.L

Bà Đ.T.H (có con học lớp 5A) bức xúc phản ánh: “Ông Hoài ví von những học sinh cắt tóc ngắn giống chú tiểu và phạm nhân; còn những em có tóc xoăn thì nói “tóc không ra tóc, lông không ra lông”. Trong khi đó, nhiều em có tóc xoăn tự nhiên từ nhỏ, không phải cố tình tạo kiểu nên cách nói như vậy khiến các cháu bị tổn thương”.

Theo bà Đ.T.D, sau những lần bị nhắc nhở và phạt trong giờ chào cờ, một số học sinh tỏ ra lo lắng khi đến trường. “Có buổi sáng thứ 2, con tôi và vài học sinh khác tỏ ra sợ hãi vì lo bị thầy phạt véo tai hoặc gọi lên đứng trước cờ chỉ vì tóc hơi ngắn hoặc tóc xoăn” - bà D. chia sẻ.

Ngoài phản ánh về cách ứng xử đối với học sinh, một số phụ huynh còn cho rằng nhà trường có nhiều khoản thu khiến họ gặp khó khăn. Theo phản ánh, từ năm 2021 đến 2025, phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Đak Mang phải đóng một số khoản như: quỹ hội cha mẹ học sinh 50 nghìn đồng/học sinh/năm; tiền nhà để xe 145 nghìn đồng/học sinh (năm học 2021-2022 và 2022-2023); tiền xây dựng khu vui chơi, thư viện xanh 292 nghìn đồng/học sinh (năm học 2023-2024 và 2024-2025); tiền vệ sinh 20 nghìn đồng/học sinh/năm. Ngoài ra còn có các khoản như quỹ Đội, rèm màn, đồng phục, hoa cảnh quan, bảo hiểm tai nạn…

Khuôn viên sân chơi và nhà để xe tại Trường Tiểu học Đak Mang. Ảnh: C.L

Theo nhiều phụ huynh, mỗi khoản tiền không lớn nhưng cộng lại thành số tiền đáng kể, trong khi hầu hết các gia đình học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Trao đổi với phóng viên về các phản ánh trên, ông Nguyễn Quốc Hoài cho biết: Nhà trường thường nhắc nhở học sinh điều chỉnh kiểu tóc để đảm bảo tác phong phù hợp với lứa tuổi đội viên. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc véo tai học sinh là hành động chưa phù hợp.

“Sau sự việc, nhà trường đã mời phụ huynh các em đến làm việc, trao đổi và xin lỗi. Các phụ huynh cũng thông cảm và không có ý kiến thêm. Cá nhân tôi rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ không để xảy ra tình huống tương tự” - ông Hoài nói.

Đối với các khoản thu, ông Hoài cho rằng việc vận động đóng góp đều do Ban đại diện hội phụ huynh học sinh bàn bạc, thống nhất và thực hiện trên tinh thần tự nguyện nhằm góp phần xây dựng cơ sở vật chất phục vụ học tập. Các hạng mục như nhà để xe, sân bê tông, khu vui chơi, thư viện xanh… đều được thực hiện theo hình thức này.

“Nhà trường không ép buộc phụ huynh đóng góp và cũng không trực tiếp thu tiền. Các công trình đều do Ban đại diện hội phụ huynh làm việc với đơn vị thi công, sau đó bàn giao lại cho nhà trường theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Không có chuyện Hiệu trưởng tư lợi cá nhân trong việc xây dựng các công trình” - ông Hoài khẳng định.

Liên quan đến sự việc này, UBND xã Ân Tường cho biết đã nắm bắt thông tin. Thời gian tới, địa phương sẽ thành lập đoàn kiểm tra để xác minh các nội dung phụ huynh phản ánh, từ đó có cơ sở xử lý theo đúng quy định.