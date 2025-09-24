Phụ huynh băn khoăn trước các khoản thu của Trường THCS Chu Văn An

(GLO)- Nhiều phụ huynh Trường THCS Chu Văn An (xã Chư Sê) phản ánh đến Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai về các khoản thu đầu năm học. Dù được giải thích là tự nguyện, nhưng phần lớn phụ huynh cho rằng những khoản thu này làm tăng gánh nặng tài chính, nhất là với gia đình thu nhập thấp.

Trường THCS Chu Văn An hiện có 1.374 học sinh. Theo phản ánh của một số phụ huynh, năm học 2025 - 2026, nhà trường triển khai nhiều khoản thu khác nhau, từ phí giữ xe đạp 10.000 đồng/tháng/học sinh, phí giữ xe đạp điện 25.000 đồng/tháng/học sinh, tiền vệ sinh 90.000 đồng/học sinh, sửa tivi 10.000 đồng/học sinh. Ngoài ra, còn có đề xuất vận động 150 nghìn đồng/học sinh để xây dựng sân bóng cỏ nhân tạo. Tổng số tiền phụ huynh phải đóng trong đầu năm, cộng với sách vở, đồng phục, BHYT lên tới hơn 1 triệu đồng.

Nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường THCS Chu Văn An (xã Chư Sê) phản ánh nhiều khoản thu đầu năm học chưa hợp lý. Ảnh: Minh Chí

Một phụ huynh chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 con cùng đi học, tính sơ sơ đầu năm đã mất gần 3 triệu đồng. Với điều kiện kinh tế gia đình tôi còn nhiều khó khăn, số tiền này thực sự là áp lực. Không đóng thì sợ con bị để ý, nên đành lặng lẽ chấp nhận”.

Để làm rõ phản ánh của phụ huynh, phóng viên làm việc với lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An. Hiệu trưởng Tạ Thị Nguyệt Hà cho biết: Việc thu phí giữ xe căn cứ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND tỉnh Gia Lai, cho phép các trường thu tiền giữ xe. Nhà trường chỉ vận động hỗ trợ ở mức phù hợp để có kinh phí trả cho người trông giữ.

Về khoản 10.000 đồng/học sinh để sửa tivi, bà Hà giải thích: Những năm trước, nhà trường được tài trợ thiết bị, sau đó có vận động phụ huynh hỗ trợ chi phí bảo dưỡng. Tuy nhiên, đây không phải khoản bắt buộc. “Có lớp phụ huynh đồng ý, có lớp không và đến nay nhà trường chưa thu đại trà”, bà Hà nói thêm.

Đối với tiền vệ sinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nếu học sinh tự dọn lớp và nhà vệ sinh thì sẽ không thu. Do nhiều phụ huynh mong muốn thuê người vệ sinh thay cho con em nên nhà trường mới đứng ra thỏa thuận. Khoản này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện.

Riêng đề xuất làm sân bóng cỏ nhân tạo, bà Hà thông tin đây mới chỉ là ý tưởng nhằm tạo điều kiện học tập và rèn luyện thể chất cho học sinh. Tuy nhiên, trong cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 20-9, đa số ý kiến không đồng thuận, nên nhà trường đã tạm dừng triển khai.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê, cho hay: Ngày 4-9-2025, Sở GD&ĐT Gia Lai đã ban hành Công văn số 1022/SGDĐT-KHTC hướng dẫn tạm thời các khoản thu trong năm học 2025 - 2026. Trên cơ sở đó, UBND xã đã yêu cầu các trường công lập trên địa bàn phát huy dân chủ, công khai, minh bạch và tuân thủ quy định khi triển khai.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các trường gửi báo cáo chi tiết về các khoản thu, chi chậm nhất vào ngày 30-9-2025 để UBND xã theo dõi, quản lý. Nếu phát hiện khoản thu trái quy định hoặc ép buộc phụ huynh phải đóng góp, sẽ xử lý nghiêm”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Hoàng cho biết thêm, để tránh gây áp lực tài chính cho phụ huynh, UBND xã đã yêu cầu các trường công lập tuân thủ nghiêm quy định hiện hành, đồng thời công khai, minh bạch mọi khoản thu, chi.