Đề xuất bãi bỏ nhiều quy định liên quan đào tạo, sát hạch lái xe

(GLO)- Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định số 160/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe trước khi trình Chính phủ xem xét. Trong lần sửa đổi này, nhiều quy định được Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ.

Tại dự thảo mới, cơ quan soạn thảo đề xuất bãi bỏ nhiều quy định về điều kiện cơ sở vật chất như: bỏ yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe phải có diện tích xây dựng "tối thiểu 1.000 m2"; bỏ quy định về diện tích phòng học lý thuyết bởi hình thức học online đã trở nên phổ biến; bỏ quy định liên quan việc sử dụng sân tập lái và sân sát hạch (không còn yêu cầu giới hạn số sân sát hạch hoặc số sân được tính vào lưu lượng đào tạo)…

Nhiều quy định liên quan đến đào tạo, sát hạch lái xe được đề xuất bãi bỏ. Ảnh: M.P

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất bỏ yêu cầu sân tập lái phải có nhà chờ, ghế ngồi cho học viên và quy định giáo viên dạy kỹ thuật lái xe phải có giấy phép lái xe tương ứng hạng xe đào tạo trở lên. Quy định về việc sử dụng xe sát hạch để đào tạo với tỷ lệ không quá 50% số xe sát hạch cũng được đề xuất bãi bỏ.

Bên cạnh đó, tại dự thảo nghị định mới, Bộ Xây dựng cũng đề xuất bổ sung nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, quy định về phòng học kỹ thuật ô tô, yêu cầu bảo đảm 1,50 m2/học viên, diện tích tối thiểu 100 m; phòng học phải được trang bị thiết bị công nghệ thông tin hỗ trợ giảng dạy về cấu tạo, sửa chữa thông thường, kỹ thuật lái xe và kiến thức phục vụ nâng hạng…

Đồng thời, yêu cầu cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị hệ thống thiết bị và phần mềm định danh, xác thực điện tử, kết nối API với các nền tảng số quốc gia để phục vụ toàn bộ quá trình đào tạo và sát hạch.

Về thủ tục hành chính, dự thảo nghị định quy định kết quả cấp, đổi giấy phép lái xe được trả bằng bản điện tử, trừ khi người dân hoặc tổ chức có nhu cầu nhận bản giấy.

Một số nội dung khác được sửa đổi để phù hợp với việc sáp nhập, điều chỉnh chức năng giữa các cơ quan.

Cụ thể, các nhiệm vụ của Sở Giao thông-Vận tải được chuyển sang Sở Xây dựng; các công đoạn liên quan đến cấp phép và thực hiện nhiệm vụ sát hạch lái xe sẽ chuyển từ Sở Giao thông-Vận tải về Phòng Cảnh sát giao thông, do Bộ Công an phụ trách quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Bộ Xây dựng đảm nhiệm quản lý đào tạo lái xe.