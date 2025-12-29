Triệt xóa cờ bạc trá hình, không để phát sinh tụ điểm

(GLO)- Lợi dụng quán nhậu, quán cà phê, nhà dân để tổ chức đánh bạc trá hình, nhiều đối tượng hoạt động nhỏ lẻ nhưng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự.

Trước thực trạng đó, Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết triệt xóa, không để hình thành tụ điểm cờ bạc gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ các đối tượng đánh bạc tại quán nhậu S.Q, khu phố Song Khánh, phường Hoài Nhơn Nam. Ảnh: Nguyễn Giang

Qua đấu tranh cho thấy, các đối tượng đánh bạc thường lợi dụng những địa điểm quen biết để tụ tập đánh bạc nhỏ lẻ, ngụy trang dưới hình thức sinh hoạt, ăn uống. Việc đánh bạc diễn ra trong thời gian ngắn, có người cảnh giới, sẵn sàng tẩu tán tang vật và giải tán ngay khi bị động.

Đáng chú ý, trong các vụ việc lực lượng Công an xử lý gần đây, một số chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đã biến hoạt động kinh doanh hợp pháp thành “vỏ bọc”, chủ động tạo điều kiện về địa điểm, công cụ để các đối tượng đánh bạc hoạt động kín kẽ, kéo dài.

Điển hình, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 20-12, qua tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Hoài Nhơn Nam phát hiện 4 đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi phỏm ăn thua bằng tiền tại quán nhậu S.Q, khu phố Song Khánh. Kiểm tra hành chính, lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường 6 bộ bài tây 52 lá và hơn 6,5 triệu đồng. Quá trình làm việc xác định, chủ quán là Đinh Văn Huy (SN 1982, phường Hoài Nhơn Nam) đã cho phép sử dụng không gian quán, mua bài phục vụ việc đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.

Tương tự, chiều 21-12, Công an phường Quy Nhơn kiểm tra quán cà phê Tr. trên đường Lê Duẩn, phát hiện 2 chiếu bạc với 8 đối tượng đang đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức cờ cá ngựa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 5,8 triệu đồng, 2 bộ cờ cá ngựa cùng nhiều bàn ghế được sử dụng làm công cụ đánh bạc.

Qua xác minh, chủ quán là bà Nguyễn Thị Kim Huệ (SN 1987, trú phường Quy Nhơn) đã để các đối tượng lợi dụng không gian quán tổ chức đánh bạc; hiện cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Không chỉ vậy, nhà riêng cũng là nơi các đối tượng cờ bạc lựa chọn để qua mắt cơ quan Công an. Điển hình, Công an xã Tuy Phước Bắc vừa bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc tại nhà riêng của một người trong nhóm. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Phú Thiện cũng bắt quả tang tại nhà của một người dân ở thôn Ia Jut, xã Phú Thiện có 7 người đang tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đánh bài liêng.

Thực tế cho thấy, tình hình đánh bạc hiện nay nếu lơ là trong công tác quản lý địa bàn, rất dễ kéo dài, lan rộng, hình thành tụ điểm phức tạp về ANTT. Do đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, từ bám sát địa bàn, quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện nghi vấn đến phát hiện, xử lý ngay khi hành vi vi phạm mới manh nha.

Thượng tá Võ Thép Trường Sơn - Trưởng Công an phường Quy Nhơn - cho biết: Đơn vị tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê; kiên quyết xử lý cả người tham gia đánh bạc lẫn chủ cơ sở tiếp tay, không để các điểm cờ bạc trá hình lợi dụng dịp cuối năm để hoạt động.

Hiện trường vụ đánh bạc tại nhà riêng ở xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, lực lượng Công an toàn tỉnh cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân và các chủ cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tiếp tay, không tạo điều kiện cho tệ nạn cờ bạc phát sinh.

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai đồng bộ nhằm phát hiện, ngăn chặn ngay từ cơ sở, không để hình thành đường dây, tụ điểm cờ bạc kéo dài, góp phần giữ vững ANTT địa bàn.

“Chúng tôi chủ động phát hiện, xử lý ngay từ khi manh nha, không chờ hình thành vụ việc lớn; kiên quyết triệt xóa các điểm đánh bạc trá hình, không để tái diễn hay lan rộng. Do đó, lực lượng hình sự tập trung phân tuyến, phân địa bàn, bám sát từng khu vực có nguy cơ phát sinh cờ bạc” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm nhấn mạnh.