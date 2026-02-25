Bắt giữ đối tượng chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng bằng chiêu lừa vay tiền đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Hồng Chánh (SN 1969, trú khu phố 15, phường Quy Nhơn Bắc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 3-9-2025, Chánh đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc có người cần vay tiền để thực hiện đáo hạn ngân hàng. Từ đó, Chánh thỏa thuận vay của bà V.T.T.T. (SN 1975, trú phường Quy Nhơn Đông) số tiền 5,6 tỷ đồng trong thời hạn ngắn, khoảng 1-2 ngày.

Lê Hồng Chánh tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Do từng có quan hệ làm ăn trước đó nên bà T. tin tưởng và chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản cá nhân của Chánh. Sau khi nhận tiền, Chánh không thực hiện việc cho vay đáo hạn ngân hàng như cam kết mà sử dụng để trả nợ cá nhân và chi tiêu khác, dẫn đến mất khả năng hoàn trả.

Cơ quan Công an xác định, trong trường hợp này Chánh đã sử dụng thông tin gian dối nhằm tạo niềm tin, khiến nạn nhân tự nguyện chuyển giao tài sản rồi chiếm đoạt.

Qua vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng cảnh báo người dân về chiêu trò lừa đảo liên quan đến kịch bản vay tiền đáo hạn ngân hàng. Đây là thủ đoạn không mới nhưng diễn biến phức tạp.

Điểm chung của các vụ việc là đối tượng tạo tình huống cấp bách, cam kết hoàn trả nhanh, cung cấp thông tin hoặc giấy tờ nhằm củng cố lòng tin, từ đó dịch chuyển tài sản sang cho người phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đề nghị cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi nêu trên liên hệ đơn vị (theo địa chỉ 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; điện thoại: 0694.349.286) để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.