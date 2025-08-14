Gia Lai: Điều tra vụ người đàn ông tấn công Cảnh sát giao thông sau khi xảy ra tai nạn

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ người đàn ông tấn công cán bộ Cảnh sát giao thông tại phường Quy Nhơn Nam vào sáng nay 14-8.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 14-8, Tổ Tuần tra Cảnh sát giao thông khu vực 1 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) nhận tin báo có vụ va chạm giao thông trên Quốc lộ 1D. Khi đến nơi, tổ tuần tra chỉ thấy xe máy biển số 77L2-403.03 của chị H.T.H.N. (SN 2000, ở phường Quy Nhơn Bắc) bị ngã giữa đường.

Xe đặc chủng của Cảnh sát giao thông bị đạp ngã ra đường. Ảnh: ĐVCC

Lúc bấy giờ, tổ tuần tra phân công cán bộ bảo vệ hiện trường đồng thời tiến hành xác minh sự việc. Khoảng 5 phút sau lực lượng Cảnh sát giao thông nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn nói trên. Người này đang đi bộ về hướng trụ đèn tín hiệu giao thông ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Quốc lộ 1D, cách hiện trường khoảng 200 m.

Trung tá Đào Văn Đông, Tổ trưởng tổ tuần tra đã điều khiển mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu người này quay lại làm việc. Tuy nhiên người này chẳng những không hợp tác mà bất ngờ dùng tay tấn công cán bộ và dùng chân đạp ngã xe mô tô đặc chủng.

Người đàn ông tấn công Cảnh sát giao thông đã bị khống chế ngay sau đó. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ngay sau đó, đại úy Nguyễn Quốc Hoàng và thiếu tá Trần Văn Thi (Tổ tuần tra Cảnh sát giao thông khu vực 1) cùng 2 cán bộ nhà tạm giữ gần đó hỗ trợ khống chế, bắt giữ người này.

Lực lượng Công an phối hợp khống chế, bắt giữ người đàn ông có hành vi tấn công Cảnh sát giao thông. Clip: Bạn đọc cung cấp

Xác minh ban đầu, người có hành vi tấn công Cảnh sát giao thông tên là Ngô Văn Đức (SN 1993, ở phường Quy Nhơn Nam). Đức khai nhận sau khi xảy ra va chạm đã giấu xe máy biển số 77FB-3205 trong Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi.

Lực lượng chức năng sau đó đã thu giữ chiếc xe liên quan để phục vụ điều tra. Vụ việc hiện đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.