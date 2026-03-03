Gia Lai: Bắt giữ thanh niên cướp xe Exciter, chạy trốn hơn 1.000 cây số

(GLO)- Sáng 3-3, Công an xã Chơ Long (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Vũ Luân Em (SN 2002, trú xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cho Công an phường Từ Liêm (TP Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý về hành vi cướp tài sản là một chiếc xe Exciter.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 25-2, người dân phát hiện có một thanh niên điều khiển xe Exciter bị té ngã tại mương nước ven đường Đông Trường Sơn (thuộc làng Klãh, xã Chơ Long).

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, thanh niên là người lạ mặt, xe máy nhãn hiệu Exciter không có biển số, người dân lập tức trình báo Công an xã Chơ Long.

Đối tượng Nguyễn Văn Vũ Luân Em tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã triển khai tổ công tác tiến hành xác minh. Tại hiện trường, lực lượng ghi nhận phương tiện và người bị nạn có nhiều biểu hiện nghi vấn, cụ thể như khai báo thông tin nhân thân, phương tiện không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn.

Bằng nhiều biện pháp đấu tranh, đến 10 giờ cùng ngày, thanh niên này đã khai nhận về lý lịch, nguồn gốc phương tiện và diễn biến sự việc trước đó.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 22-2, Nguyễn Văn Vũ Luân Em đến một cơ sở mua bán xe máy trên địa bàn phường Từ Liêm (TP. Hà Nội) để hỏi mua một chiếc xe Exciter. Tại đây, khi chủ cơ sở đưa ra giá bán 38 triệu đồng, do không đủ tiền mua nên đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản. Lợi dụng lúc chủ cơ sở không chú ý, Em nổ máy, tăng ga bỏ chạy.

Đối tượng đã điều khiển chiếc xe máy chạy từ Hà Nội với dự định bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Để che giấu hành vi, khi đến khu vực đèo Hải Vân, Em đã tháo bỏ biển số. Đến khoảng 3 giờ ngày 25-2, Em điều khiển chiếc xe đến đoạn đường Đông Trường Sơn qua địa phận xã Chơ Long, vào khúc cua và buồn ngủ nên té ngã.

Hiện trường nơi đối tượng té ngã ven đường Đông Trường Sơn. Ảnh: ĐVCC

Tiếp tục xác minh phương tiện, Công an xã Chơ Long xác định chiếc xe Exciter bị trộm đã được đăng ký biển kiểm soát 36K5-214xx. Về phần đối tượng, Nguyễn Văn Vũ Luân Em đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xảy ra ngoài tỉnh, đối tượng thực hiện hành vi liều lĩnh, Công an xã Chơ Long tiến hành tạm giữ đối tượng. Đồng thời, báo cáo sự việc đến Giám đốc Công an tỉnh và đề nghị Công an phường Từ Liêm (TP. Hà Nội) phối hợp điều tra.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, mới đây Công an xã Chơ Long đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Công an phường Từ Liêm (TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.