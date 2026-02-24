Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Công an xã Chư Păh vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 24-2, tại trụ sở Công an xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai), đối tượng Võ Minh Phong (SN 2000, trú tại xã Chư Păh) đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, Võ Minh Phong bị truy nã liên quan đến hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Quyết định truy nã số 2102/QĐTN ngày 17/6/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ). Hiện vụ việc do Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý điều tra.

glo-dau-thu.jpg
Võ Minh Phong (áo xám, bên phải) đến Công an xã Chư Păh đầu thú.

Trước đó, Phong đã giao xe máy cho một người quen không có giấy phép lái xe, dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm chết người tại TP Tân Uyên. Sau khi bị khởi tố, đối tượng rời khỏi nơi cư trú, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Chư Păh đã lập biên bản theo đúng quy định, hoàn tất thủ tục pháp lý và bàn giao Võ Minh Phong cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

