Báo tin giả bị cướp, cô gái 9X bị phạt 3,5 triệu đồng

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Ngày 17-3, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết đã xử phạt chị V.H.Q. (SN 1998, trú tại phường Pleiku) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý báo tin giả.

Trước đó, ngày 10-3, chị Q. đến Công an phường Thống Nhất trình báo về việc bị 2 đối tượng lạ mặt cướp giật tài sản trên đường Yết Kiêu (phường Thống Nhất).

Công an phường Thống Nhất đã phạt chị Q. số tiền 3,5 triệu đồng do báo tin cướp giả. Ảnh: ĐVCC

Chị Q. cho biết, khi đang mang theo túi xách bên người thì có 2 đối tượng áp sát giật chiếc túi xách, bên trong có điện thoại iPhone 16 Pro Max rồi bỏ chạy.

Lãnh đạo Công an phường Thống Nhất đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm khẩn trương vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, qua các chứng cứ, hình ảnh thu thập tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện đối tượng khả nghi như lời khai của chị Q.

Đồng thời, trong quá trình làm việc, lời khai của chị Q. có nhiều điểm bất minh, không thống nhất. Trước các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an, chị Q. sau đó đã thừa nhận thông tin trên là giả do mình tạo dựng.

Chị Q. vốn nợ nần nên đã đem chiếc điện thoại đi cầm cố. Để che giấu gia đình, chị đã đến cơ quan Công an trình báo việc mình bị cướp giật.

Công an phường Thống Nhất đã xử phạt chị Q. số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý báo tin giả, cung cấp thông tin không đúng sự thật đến cơ quan Công an.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

Liên quan vụ án "Xôi Lạc TV", Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm 8 bị can nâng tổng số lên 38 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều ô tô hạng sang, tiền mặt cùng hàng chục thiết bị công nghệ, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy từ bến bãi

(GLO)- Để phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến, bãi và tuyến du lịch. Công tác tuyên truyền cũng được chủ động triển khai toàn diện nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ cơ sở.

