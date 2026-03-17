Báo tin giả bị cướp, cô gái 9X bị phạt 3,5 triệu đồng

(GLO)- Ngày 17-3, Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết đã xử phạt chị V.H.Q. (SN 1998, trú tại phường Pleiku) số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý báo tin giả.

Trước đó, ngày 10-3, chị Q. đến Công an phường Thống Nhất trình báo về việc bị 2 đối tượng lạ mặt cướp giật tài sản trên đường Yết Kiêu (phường Thống Nhất).

Chị Q. cho biết, khi đang mang theo túi xách bên người thì có 2 đối tượng áp sát giật chiếc túi xách, bên trong có điện thoại iPhone 16 Pro Max rồi bỏ chạy.

Lãnh đạo Công an phường Thống Nhất đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm khẩn trương vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, qua các chứng cứ, hình ảnh thu thập tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện đối tượng khả nghi như lời khai của chị Q.

Đồng thời, trong quá trình làm việc, lời khai của chị Q. có nhiều điểm bất minh, không thống nhất. Trước các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an, chị Q. sau đó đã thừa nhận thông tin trên là giả do mình tạo dựng.

Chị Q. vốn nợ nần nên đã đem chiếc điện thoại đi cầm cố. Để che giấu gia đình, chị đã đến cơ quan Công an trình báo việc mình bị cướp giật.

Công an phường Thống Nhất đã xử phạt chị Q. số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi cố ý báo tin giả, cung cấp thông tin không đúng sự thật đến cơ quan Công an.