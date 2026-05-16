Đưa vụ cướp ngân hàng ra xét xử vào ngày 26-5

(GLO)- Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ đưa vụ cướp tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Gia Lai ra xét xử vào ngày 26-5.

2 bị cáo trong vụ cướp ngân hàng này gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại số 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại thôn 8, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) sẽ bị xét xử cùng về 3 tội danh: “Cướp tài sản”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Rửa tiền”.

Vụ án cướp ngân hàng sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 26-5. Ảnh: Thúy Trinh

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tài là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) phát lệnh truy nã về tội “Giết người” từ tháng 8-2018. Ân cũng bị Công an tỉnh Quảng Ngãi truy tìm liên quan đến vụ cố ý gây thương tích từ tháng 6-2025.

Do đang bị truy nã, không có tiền tiêu xài, 2 đối tượng nảy sinh ý định sẽ cướp ngân hàng. Các đối tượng đã bàn bạc, chuẩn bị công cụ, phương tiện, cách thức cướp ngân hàng và tẩu tán, tiêu hủy dấu vết tránh bị phát hiện, truy bắt.

Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị, 2 đối tượng mang theo súng, điều khiển xe máy Yamaha Exciter gắn BKS 77G1-313.12 đến ngân hàng. Tại đây, chúng dùng súng đe dọa các nhân viên rồi cướp đi số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Các đối tượng đã bị bắt sau 18 ngày lẩn trốn. Ảnh: Thúy Trinh

Sau đó, các đối tượng bắt xe khách vào TP. Hồ Chí Minh mua vàng bán lại rồi chia nhau mỗi người 910 triệu đồng.

Sau quá trình truy bắt, ngày 4-2, đối tượng Ân đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Quảng Ngãi. Đến chiều 5-2, Tài đã đầu thú tại nhà của đối tượng ở thôn 3, xã Chư Păh và giao nộp 4 khẩu súng cùng 48 viên đạn.

Được biết, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã phân công Thẩm phán Giáp Bá Dự - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh làm Chủ tọa phiên tòa xét xử Tài và Ân. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 26-5.