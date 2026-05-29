Cảnh sát giao thông truy bắt 2 đối tượng trộm cắp xe máy lúc rạng sáng

(GLO)- Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh rạng sáng 29-5, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai) đã kịp thời phát hiện, truy bắt thành công 2 đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy.

Theo đó, khoảng 3 giờ 15 phút ngày 29-5, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 gồm Trung tá Nguyễn Ngọc Hiển - Tổ trưởng và Thiếu tá Đào Xuân Nam, Thượng úy Nguyễn Đình Tuyến làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở Km 1642 trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Chư Sê.

CSGT truy bắt 2 đối tượng từ Lâm Đồng qua Gia Lai trộm cắp xe máy lúc rạng sáng. Ảnh: Võ Lâm

Lúc này, tổ công tác đã phát hiện chiếc xe máy BKS 77AD-050.xx do 1 đối tượng điều khiển có biểu hiện khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, người này đã điều khiển xe bỏ chạy và đã bị lực lượng CSGT truy bắt.

Bước đầu xác minh đối tượng là L.V.P. (SN 2011, trú tại xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng). Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận có 1 đồng bọn của mình cũng vừa điều khiển 1 chiếc xe trộm cắp được đi qua chốt của tổ công tác.

Do đó, lực lượng CSGT đã sử dụng xe chuyên dụng truy bắt thành công đồng bọn của P. là T.T.C. (SN 2010, trú tại xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng) cùng chiếc xe máy tang vật BKS 81N5-66xx.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã trộm chiếc xe máy BKS 77AD-050.xx tại thôn Hàm Rồng, phường Hội Phú vào khoảng 21 giờ 50 phút ngày 28-5. Tiếp đó, đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29-5, các đối tượng tiếp tục trộm chiếc xe BKS 81N5-66xx ở thôn Phú Mỹ, xã Ia Tôr.

Hiện tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an phường Hội Phú và Công an xã Ia Tôr để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.