Đại biểu HĐND xã Chư Sê đối thoại với trẻ em

(GLO)- Chiều 28-5, Thường trực HĐND xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa đại biểu HĐND xã với trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Quang cảnh buổi đối thoại giữa đại biểu HĐND xã Chư Sê với trẻ em năm 2026. Ảnh: T.P

Tại buổi đối thoại, các em học sinh, thiếu nhi đã mạnh dạn nêu 14 ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề thiết thực như: phòng tránh tai nạn đuối nước trong dịp hè; xây dựng hồ bơi tại trường học và tổ chức các lớp dạy bơi; tình trạng học sinh dân tộc thiểu số nghỉ học theo bố mẹ đi làm theo mùa vụ, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bên cạnh đó là các ý kiến liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ chi phí học tập và bảo hiểm y tế cho học sinh; đảm bảo an ninh mạng, an toàn cho học sinh trên không gian số; vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm trường; lắp đặt thêm biển báo giao thông và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường lớp phục vụ năm học mới.

Học sinh, thiếu nhi mong muốn xây dựng các điểm vui chơi an toàn, lành mạnh trong dịp hè. Ảnh: T.P

Trong đó, các nội dung được nhiều em quan tâm nhất là việc xây dựng các điểm vui chơi an toàn, lành mạnh trong dịp hè; tổ chức lớp học bơi để phòng tránh đuối nước; bảo vệ trẻ em trước bạo lực mạng và các nguy cơ trên không gian số.

Trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của xã đã trực tiếp giải đáp cụ thể từng nội dung mà các em học sinh, thiếu nhi quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Sê Lý Anh Sang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tham gia tích cực của các em thiếu nhi tại buổi đối thoại.

Những câu hỏi, ý kiến của các em thể hiện sự quan tâm đến việc học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng sống cũng như các vấn đề an toàn trên môi trường mạng và đời sống xã hội hiện nay.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Sê Lý Anh Sang tặng học bổng cho học sinh vượt khó. Ảnh: T.P

Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê đề nghị các ban, ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của thiếu nhi; nghiên cứu các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, Thường trực HĐND xã Chư Sê đã trao 35 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.

