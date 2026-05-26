Lãnh đạo Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đối thoại với học sinh, sinh viên

(GLO)- Ngày 26-5, lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) có buổi đối thoại với học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2025-2026.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: ĐVCC

Tham dự buổi đối thoại có thầy Phạm Văn Tường, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; thầy Trần Trọng Kiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm, giáo viên chủ nhiệm cùng hơn 250 HSSV tiêu biểu trong toàn trường.

Tại diễn đàn này, HSSV đã mạnh dạn trao đổi, đặt nhiều câu hỏi xoay quanh các nội dung: chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, cơ hội thực tập - việc làm, cơ sở vật chất, chế độ chính sách, hoạt động Đoàn - Hội và các kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập.

Bên cạnh các ý kiến trực tiếp tại hội trường, những nội dung được tổng hợp từ khảo sát online cũng được lãnh đạo nhà trường quan tâm phản hồi.

Sinh viên đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại. Ảnh: ĐVCC

Trên tinh thần lắng nghe và đồng hành, Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các phòng, khoa đã trực tiếp giải đáp từng nội dung, ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của HSSV để tiếp tục hoàn thiện môi trường học tập và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đây là hoạt động được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức thường niên nhằm tăng cường kết nối, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của HSSV, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong học tập và rèn luyện.

