Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lần đầu tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề Thế giới

(GLO)- Hướng tới Kỳ thi Kỹ năng nghề Thế giới (WorldSkills) sẽ diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 9-2026, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang đẩy mạnh công tác ôn luyện cho đội tuyển tham gia tranh tài ở nghề Công nghiệp 4.0.

Đại diện Nhà trường tham dự kỳ thi là 2 sinh viên nghề Cơ điện tử thuộc Khoa Điện gồm Nguyễn Hữu Đức (lớp CĐ K18 Cơ điện tử) và Võ Kỳ Nguyên (lớp CĐ K19 Cơ điện tử chất lượng cao). Nhà trường phân công thầy Trần Hữu Huy làm chuyên gia huấn luyện đội tuyển cùng với sự hỗ trợ của các giảng viên chuyên ngành và 2 chuyên gia của Công ty Festo là Thạc sĩ Phạm Phú Thọ và Kỹ sư Phạm Ngọc Tùng.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên dự thi Kỳ thi Kỹ năng nghề Thế giới và các chuyên gia chụp hình lưu niệm. Ảnh: ĐVCC

Từ tháng 3-2026, Khoa Điện đã xây dựng kế hoạch ôn luyện bài bản, với việc chuẩn bị phòng chuyên môn hóa có đủ trang thiết bị hiện đại để sinh viên nghiên cứu cả lý thuyết và thực hành; đồng thời phối hợp cùng các chuyên gia trong công tác đào tạo, hướng dẫn đội tuyển.

Chuyên gia Công ty Festo chia sẻ khái quát về Kỳ thi Kỹ năng nghề Thế giới. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh chuyên môn, các thí sinh còn được tăng cường tiếng Anh để phục vụ giao tiếp, tiếp cận tài liệu và làm việc trong môi trường quốc tế. Trong quá trình huấn luyện, đội tuyển được hướng dẫn chuyên sâu theo từng mô-đun, từ vận hành hệ thống Festo theo tiêu chuẩn quốc tế đến ứng dụng các công nghệ 4.0 như điện toán đám mây, tối ưu hóa năng lượng và số hóa dữ liệu sản xuất.

Hai sinh viên dự thi ôn luyện và thực hành theo sự hướng dẫn, hỗ trợ của các chuyên gia. Ảnh: ĐVCC

Theo thầy Trần Trọng Kiệm, Phó Hiệu trưởng, sau khi nghiên cứu quy chế của Kỳ thi Kỹ năng nghề Thế giới, dựa trên điều kiện sẵn có về cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo, nhà trường đã quyết định đăng ký dự thi. Việc tham gia sân chơi kỹ năng nghề quốc tế không chỉ là cơ hội để sinh viên cọ xát, nâng cao năng lực mà còn góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường trong lĩnh vực công nghiệp 4.0.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt, chống gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo hướng ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, ứng dụng công nghệ siết chặt phòng - chống gian lận.

Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và phòng - chống đuối nước cho học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn

(GLO)- Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức tuyên truyền kiến thức PCCC, CNCH và phòng - chống tai nạn đuối nước cho gần 1.500 học sinh, giáo viên, nhân viên và phụ huynh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (phường Diên Hồng).

Việt Nam có trường công lập đầu tiên đạt QS Stars 5 Stars

(GLO)- Tổ chức xếp hạng và đánh giá giáo dục đại học uy tín hàng đầu thế giới QS Quacquarelli Symonds (QS, Vương quốc Anh) vừa trao chứng nhận xếp hạng 5 Sao QS cho Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là trường công lập đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận này.

Có hướng giải quyết thấu tình, đạt lý để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên

(GLO)- Mặc dù hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng 52 cán bộ quản lý và giáo viên tại xã Hoài Ân vẫn không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do sai sót trong khâu tổng hợp hồ sơ. Sự cố hành chính này cần sớm có biện pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Tăng tốc hướng nghiệp, giúp học sinh “chốt” ngành học

(GLO)- Học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn “nước rút” ôn tập và lựa chọn ngành học. Trước nhu cầu đó, các trường phổ thông và đại học tăng cường tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin và trải nghiệm để đưa ra lựa chọn phù hợp.

