Bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

(GLO)- Chiều 22-5, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thi tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 tổ chức phiên họp dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trên toàn quốc từ ngày 10 đến 12-6. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm nay, toàn tỉnh có 37.932 thí sinh đăng ký dự thi (tăng khoảng 2.300 em so với năm 2025). Trong đó, khối giáo dục phổ thông có 35.686 học sinh, khối giáo dục thường xuyên là 1.822 học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Trường

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, Hội đồng thi của tỉnh dự kiến bố trí 91 điểm thi với 1.650 phòng thi, 60 phòng chờ và 150 phòng thi dự phòng. Tỉnh cũng điều động hơn 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng Công an tham gia làm nhiệm vụ.

Trước đó, kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026 đã diễn ra thành công vào ngày 16 và 17-5, giúp tổng duyệt và rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình.

Theo kế hoạch, công tác in sao đề thi sẽ bắt đầu từ ngày 28-5 và thực hiện cách ly 3 vòng độc lập từ ngày 30-5. Ban Chấm thi sẽ được đặt tại Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn với hệ thống camera giám sát và lực lượng Công an bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Nhật Trường

Đối với công tác tuyển sinh đầu cấp, tỉnh sẽ triển khai tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 từ ngày 1 đến 19-6 bằng hình thức trực tuyến, theo phương thức xét tuyển.

Riêng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày (27 và 28-6). Đến thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc giao chỉ tiêu cho các cơ sở giáo dục và khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi, khu vực làm phách và chấm thi, bảo đảm đúng lộ trình, an toàn bảo mật tuyệt đối.

Các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo công tác chuẩn bị cho các kỳ thi. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên các kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh địa phương vận hành mô hình chính quyền 2 cấp sau sáp nhập, đồng thời áp dụng nhiều quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số lượng đầu mối quản lý tăng, lượng thí sinh cao hơn cùng những thay đổi về mốc thời gian đang đặt ra thách thức lớn về nhân lực, cơ sở vật chất và công tác phối hợp.

Lưu ý về kết quả kỳ thi thử toàn tỉnh vừa qua với tỷ lệ và phổ điểm còn thấp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phải sát sao, chỉ đạo các trường THPT có kết quả chưa tốt triển khai ngay những giải pháp ôn tập cụ thể, kịp thời củng cố kiến thức cho học sinh.

Để các kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Ngành Giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã rà soát toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm thi; chú trọng lựa chọn đội ngũ cán bộ coi thi có bản lĩnh, kinh nghiệm và tổ chức tập huấn kỹ lưỡng để phòng ngừa gian lận công nghệ cao.

Song song với đó, công tác kiểm tra cần được tăng cường. Đặc biệt, khâu in sao đề thi phải được bảo mật tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, điện lực, hạ tầng thông tin liên lạc và các điều kiện phục vụ kỳ thi; không để xảy ra bị động, bất ngờ ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.

Toàn hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hoạt động "Tiếp sức mùa thi", hỗ trợ tối đa điều kiện đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh; đặc biệt là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quyết tâm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của kỳ thi nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; xem đây là thước đo đánh giá thực chất chất lượng dạy và học của từng địa phương, bảo đảm các kỳ thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

​

​