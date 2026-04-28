Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM”

(GLO)- Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Hà Nội) vừa lọt Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu do STEM.org Educational Research bình chọn. Danh hiệu này được xét chọn độc lập nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Cùng với đó, STEM.org Educational Research cũng đã cấp chứng nhận STEM.org Accredited cho Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Đây là một trong những kiểm định uy tín hàng đầu thế giới dành cho các tổ chức giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực STEM.

Một giờ học STEM tại Phenikaa School. Ảnh: ĐVCC/VOV

Quy trình đánh giá của STEM.org Educational Research được triển khai trên hệ thống tiêu chí toàn diện, từ thiết kế chương trình, phương pháp tổ chức lớp học, năng lực đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất, mức độ tham gia của học sinh.

Kết quả đánh giá ghi nhận Phenikaa School nổi bật ở sự đầu tư đồng bộ vào các không gian sáng tạo, hệ thống phòng lab hiện đại, cùng các chương trình Robotics và mô hình học tập trải nghiệm.

Được biết, chương trình STEM được nhà trường thiết kế, đào tạo phổ cập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 và đào tạo nâng cao cho học sinh tài năng và yêu khoa học với lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính liên thông và phát triển phù hợp với năng lực học sinh theo từng giai đoạn.

Việc đạt đồng thời 2 ghi nhận quốc tế trên là minh chứng cho chất lượng đào tạo, đồng thời đưa Phenikaa School trở thành một trong những trường phổ thông liên cấp tại Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực giáo dục toàn cầu.