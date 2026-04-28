Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM”

NHÃ UYÊN (theo VOV, Dân trí)

(GLO)- Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Hà Nội) vừa lọt Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu do STEM.org Educational Research bình chọn. Danh hiệu này được xét chọn độc lập nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

Cùng với đó, STEM.org Educational Research cũng đã cấp chứng nhận STEM.org Accredited cho Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Đây là một trong những kiểm định uy tín hàng đầu thế giới dành cho các tổ chức giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất trong lĩnh vực STEM.

ha-noi-co-1-truong-pho-thong-lot-top-5-cac-to-chuc-xuat-sac-nhat-trong-linh-vuc-stem-toan-cau.jpg
Một giờ học STEM tại Phenikaa School. Ảnh: ĐVCC/VOV

Quy trình đánh giá của STEM.org Educational Research được triển khai trên hệ thống tiêu chí toàn diện, từ thiết kế chương trình, phương pháp tổ chức lớp học, năng lực đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất, mức độ tham gia của học sinh.

Kết quả đánh giá ghi nhận Phenikaa School nổi bật ở sự đầu tư đồng bộ vào các không gian sáng tạo, hệ thống phòng lab hiện đại, cùng các chương trình Robotics và mô hình học tập trải nghiệm.

Được biết, chương trình STEM được nhà trường thiết kế, đào tạo phổ cập xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 và đào tạo nâng cao cho học sinh tài năng và yêu khoa học với lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính liên thông và phát triển phù hợp với năng lực học sinh theo từng giai đoạn.

Việc đạt đồng thời 2 ghi nhận quốc tế trên là minh chứng cho chất lượng đào tạo, đồng thời đưa Phenikaa School trở thành một trong những trường phổ thông liên cấp tại Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực giáo dục toàn cầu.

Khởi tranh vòng bán kết Cuộc thi AI Young Guru tại Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 22-3, Trường Đại học FPT tổ chức vòng bán kết cuộc thi AI Young Guru tại 5 phân hiệu gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn. Đây là sân chơi công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho học sinh THPT và trung cấp nghề toàn quốc.

Nữ sinh Gia Lai sở hữu thành tích học tập xuất sắc

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

Hơn 1.200 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu tham gia Ngày sách gắn với tuyên truyền bảo vệ trẻ em

(GLO)- Sáng 20-4, Liên đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Đọc sách cho ngày mai”, lồng ghép tuyên truyền Luật Trẻ em và kỹ năng phòng - chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em.

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

null