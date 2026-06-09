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Cựu học sinh Gia Lai lập kỷ lục tại kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

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HỒ THỊ ĐIỂM
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(GLO)- Em Trần Tiến Đạt - cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa trở thành thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2026 với số điểm 1.139/1.200.

Đáng chú ý, đây là mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, vượt kỷ lục 1.133 điểm được thiết lập vào năm 2023.

Theo kết quả công bố, Đạt sở hữu điểm tuyệt đối ở 2 phần Toán học và Tiếng Anh (300/300 điểm mỗi phần); đồng thời đạt 261 điểm phần Tiếng Việt và 278 điểm phần Tư duy khoa học.

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Với số điểm 1.139/1.200, Trần Tiến Đạt có mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức là một trong những kỳ thi riêng có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay, thu hút đông đảo thí sinh tham gia hằng năm. Với phạm vi kiến thức rộng, kỳ thi hướng đến đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề của người học.

Kết quả kỳ thi hiện được nhiều trường đại học, cao đẳng sử dụng trong xét tuyển, trở thành một trong những phương thức tuyển sinh quan trọng bên cạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Được biết, năm 2025, Đạt trúng tuyển ngành Vật lý học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP. Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, sau 1 học kỳ, em quyết định tạm dừng việc học để tìm hướng đi phù hợp hơn với bản thân.

Sau đó, Đạt tập trung tự học, củng cố kiến thức và nâng cao năng lực ngoại ngữ. Từ mức điểm 800 ở kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025, em đạt 997 điểm ở đợt 1 năm 2026 trước khi xuất sắc lập kỷ lục với 1.139 điểm ở đợt 2. Hiện Đạt còn đạt chứng chỉ IELTS 7.5.

Việc một cựu học sinh Gia Lai trở thành thủ khoa và xác lập mức điểm cao nhất trong lịch sử kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là thành tích đáng ghi nhận của Trường THPT Trần Quốc Tuấn và ngành giáo dục tỉnh Gia Lai.

Kết quả này góp phần lan tỏa tinh thần tự học, ý chí phấn đấu vươn lên của học sinh trên địa bàn tỉnh.

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