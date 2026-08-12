Đỗ ngành sư phạm 29 điểm: Sinh viên được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí thế nào?

(GLO)- Nhiều ngành sư phạm có điểm chuẩn ở mức cao, thí sinh phải đạt khoảng 29 điểm mới có cơ hội trúng tuyển. Sau khi nhập học, sinh viên ngành đào tạo giáo viên có thể được Nhà nước hỗ trợ học phí cùng 3,63 triệu đồng/tháng chi phí sinh hoạt theo quy định hiện hành.

Chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm hiện được thực hiện theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP và Nghị định số 60/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116, có hiệu lực từ ngày 20-4-2025.

Theo quy định, sinh viên học các ngành đào tạo giáo viên tại các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng được phép đào tạo giáo viên thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách này.

Sau khi nhập học, sinh viên ngành đào tạo giáo viên có thể được Nhà nước hỗ trợ học phí cùng 3,63 triệu đồng/tháng chi phí sinh hoạt theo quy định hiện hành. Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ học phí và 3,63 triệu đồng/tháng

Sinh viên sư phạm thuộc diện hưởng chính sách được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi đang theo học.

Bên cạnh đó, sinh viên được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Thời gian hỗ trợ được xác định theo số tháng thực tế học tập nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Như vậy, nếu được hưởng đủ 10 tháng, 1 sinh viên có thể nhận tối đa 36,3 triệu đồng tiền sinh hoạt phí mỗi năm học. Với chương trình đào tạo 4 năm và được hưởng đủ thời gian quy định, khoản sinh hoạt phí tối đa có thể lên tới 145,2 triệu đồng cho toàn khóa, chưa tính tiền học phí được hỗ trợ.

Đối với trường tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ, cơ sở đào tạo giáo viên có thể quy đổi mức hỗ trợ cho phù hợp, song tổng kinh phí hỗ trợ của toàn khóa không được vượt quá mức hỗ trợ quy định đối với khóa học theo năm học.

Phải đăng ký trong 30 ngày sau khi nhận thông báo trúng tuyển

Một điểm thí sinh cần lưu ý là trúng tuyển ngành sư phạm không đồng nghĩa khoản hỗ trợ sẽ tự động được chuyển cho sinh viên.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm phải nộp đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt cho cơ sở đào tạo giáo viên. Ảnh minh họa: TTO

Theo hướng dẫn thủ tục hành chính sau khi Nghị định 60/2025/NĐ-CP có hiệu lực, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm phải nộp đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt cho cơ sở đào tạo giáo viên. Sinh viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến theo phương thức được cơ sở đào tạo triển khai.

Đối với trường hợp địa phương có nhu cầu nguồn giáo viên và thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng xây dựng tiêu chí và phối hợp với cơ sở đào tạo để xét chọn sinh viên, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch.

Nghị định số 60/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi cơ chế cấp kinh phí nhằm khắc phục tình trạng sinh viên sư phạm không được hưởng hoặc chậm được hưởng chính sách. Theo đó, Nhà nước thực hiện hỗ trợ bằng hình thức giao dự toán theo phân cấp ngân sách; trường hợp địa phương có nhu cầu nguồn giáo viên thì có thể thực hiện giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng đào tạo.

Trường hợp nào phải bồi hoàn sau khi đã nhận hỗ trợ?

Khoản hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí đi kèm với trách nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp. Theo quy định, sinh viên sư phạm đã hưởng chính sách phải bồi hoàn kinh phí trong một số trường hợp.

Đáng chú ý như: sau 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp không công tác trong ngành giáo dục; có công tác trong ngành giáo dục nhưng không đủ thời gian theo quy định; hoặc trong thời gian học chuyển sang ngành khác, tự thôi học, không hoàn thành chương trình đào tạo hay bị kỷ luật buộc thôi học.

Ngược lại, sinh viên không phải bồi hoàn nếu trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đã công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu gấp 2 lần thời gian đào tạo, cùng các trường hợp được quy định cụ thể khác.

Nghị định số 60/2025/NĐ-CP cũng quy định rõ hơn trách nhiệm thu hồi kinh phí. UBND cấp tỉnh nơi sinh viên đăng ký thường trú có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, thông báo thu hồi đối với trường hợp thuộc diện phải bồi hoàn. Với sinh viên được hỗ trợ theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, trách nhiệm này thuộc cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng.