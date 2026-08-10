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Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Sáng 10-8, tại Trường Cao đẳng nghề số 21 (Bộ Quốc phòng) thuộc phường Thống Nhất, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết các chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Binh đoàn 15, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo 7 xã biên giới, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh; trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới và trường phổ thông dân tộc nội trú của các xã, phường.

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Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, các nội dung phối hợp triển khai sẽ hướng đến việc ưu tiên giáo dục mầm non; tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh lớp 1; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị và chuyển đổi số.

Đồng thời, đẩy mạnh hướng nghiệp, phân luồng, gắn đào tạo với nhu cầu việc làm và phát triển kinh tế địa phương; gắn giáo dục với bảo tồn văn hóa DTTS, giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ.

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Các cơ quan cấp tỉnh ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Vũ Thảo

Các đại biểu cũng dành thời gian trao đổi về những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị trường nội trú; giáo dục truyền thống, quốc phòng - an ninh, pháp luật, kỹ năng sống; duy trì sĩ số, đổi mới hướng nghiệp, phân luồng và tăng cường kết nối đào tạo nghề. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Sau quá trình trao đổi, thống nhất nội dung, các cơ quan đã hoàn thiện chương trình phối hợp triển khai giáo dục văn hóa gắn với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS.

Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan phát huy chức năng, nhiệm vụ của mình, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi.

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Ký kết giao ước phối hợp giữa Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Ia Mơ với các đơn vị. ﻿Ảnh: Vũ Thảo

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở GD&ĐT với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Gia Lai về triển khai giáo dục văn hóa gắn với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, 7 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS cũng ký kết giao ước phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã nhằm cụ thể hóa các nội dung của chương trình phối hợp thành những hoạt động thường xuyên, thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng địa phương và từng nhà trường.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động triển khai mô hình “Mỗi trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú gắn với một cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn. Ảnh: Vũ Thảo

Sau khi nghe báo cáo nội dung chương trình phối hợp; công bố danh sách ghép cặp giữa các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú với các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, các đại biểu đã tiến hành nghi thức chạm tay khởi động triển khai mô hình “Mỗi trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú gắn với một cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn.

Mô hình này được kỳ vọng góp phần đổi mới công tác hướng nghiệp, nâng chất lượng đào tạo nghề và mở rộng cơ hội việc làm cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi.

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