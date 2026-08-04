Sách giáo khoa miễn phí, vì sao phụ huynh vẫn phải mua sách tiếng Anh 200.000 đồng?

(GLO)- Chính sách miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2026-2027 giúp giảm chi phí cho nhiều gia đình. Tuy nhiên, tại TP. Hồ Chí Minh, nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn khi phải chi khoảng 150.000-200.000 đồng để mua sách tiếng Anh, dù học sinh đã được cấp hoặc mượn miễn phí sách giáo khoa.

Theo phản ánh của phụ huynh, bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc đã có môn Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi vì sao nhà trường vẫn yêu cầu mua thêm bộ sách tiếng Anh khác có giá cao hơn nhiều.

Thực tế, theo giải thích của đại diện ngành giáo dục TP. Hồ Chí Minh và giáo viên các trường, sách tiếng Anh có giá khoảng 150.000-200.000 đồng không phải là sách giáo khoa bắt buộc, mà là tài liệu phục vụ chương trình tiếng Anh tăng cường - một nội dung thuộc chương trình nhà trường, được thành phố triển khai từ nhiều năm nay nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh. Chương trình này không nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo quy định hiện hành, học sinh trên cả nước học môn Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 3 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khi đó, nhiều trường tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức dạy tiếng Anh tăng cường ngay từ lớp 1 và lớp 2 hoặc triển khai chương trình với thời lượng, nội dung chuyên sâu hơn. Vì vậy, các trường phải sử dụng thêm sách hoặc tài liệu riêng phù hợp với chương trình giảng dạy này.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách giáo khoa là chính sách hỗ trợ đối với sách giáo khoa thuộc chương trình chính khóa. Trong khi đó, tài liệu phục vụ chương trình tiếng Anh tăng cường là nội dung bổ sung của chương trình nhà trường, nên không thuộc phạm vi được cấp hoặc cho mượn miễn phí theo chính sách này. Hai nội dung hoàn toàn độc lập với nhau.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, việc xây dựng và triển khai chương trình nhà trường phải được thông tin công khai, lấy ý kiến và có sự thống nhất với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện. Trên cơ sở đó, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục được phân cấp quyết định lựa chọn đối tác liên kết, nội dung giảng dạy cũng như sách, tài liệu sử dụng, với điều kiện các tài liệu này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định hoặc được Sở đánh giá, bảo đảm chất lượng.

Các giáo viên cũng cho biết, mức giá khoảng 150.000-200.000 đồng là giá bìa của bộ sách hoặc tài liệu do đơn vị phát hành công bố. Nhà trường chỉ thông báo để phụ huynh có nhu cầu đăng ký học chương trình tiếng Anh tăng cường chủ động mua theo quy định, không quyết định giá bán và không thu phần chênh lệch.

Như vậy, dù học sinh được miễn phí hoặc mượn sách giáo khoa theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước, phụ huynh vẫn có thể phát sinh chi phí mua tài liệu tiếng Anh nếu đăng ký cho con tham gia chương trình tiếng Anh tăng cường của nhà trường. Đây là chương trình giáo dục bổ sung, không thuộc hệ thống sách giáo khoa chính khóa được Nhà nước bảo đảm theo chính sách miễn phí hiện hành.