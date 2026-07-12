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Thêm vụ tố cáo gian lận kỳ thi tốt nghiệp THPT, Quảng Trị tiếp tục kiểm tra

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Sau vụ tố cáo nghi vấn gian lận trong thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Quảng Trị xảy ra ở Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa), hôm nay 12.7 xuất hiện thêm vụ tố cáo tương tự xảy ra ở Trường THPT Hùng Vương (xã Bố Trạch).

Hôm nay 12.7, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Hùng Vương (Quảng Trị). Theo nội dung tố cáo, vụ việc gian lận xảy ra tại phòng thi 242, khi có 2 thí sinh được "giám thị làm bài". Nội dung tố cáo còn thông tin 2 thí sinh này trước đó thi thử 3 môn chỉ được 10 điểm, nhưng thi thật lại được 24 điểm.

Khi PV Thanh Niên liên hệ tìm hiểu vụ việc, ông Nguyễn Minh Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương, cho biết ông chưa nắm được thông tin gì liên quan đến nội dung tố cáo tiêu cực, nhưng cũng sẽ cho rà soát, xác minh và phản hồi sau.

Cũng trong ngày hôm nay, sau khi nhận được thông tin từ Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết sẽ cho kiểm tra lại.

Nội dung tố cáo gian lận đang được chia sẻ trên mạng xã hội
Nội dung tố cáo gian lận đang được chia sẻ trên mạng xã hội

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 10.7 trên mạng xã hội xuất hiện các bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh là con trai của thầy hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực. Ngay sau đó, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức họp khẩn và kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Ngày 11.7, UBND tỉnh Quảng Trị gửi văn bản đến Sở GD-ĐT, Công an tỉnh yêu cầu rà soát kết quả thi tốt nghiệp trên địa bàn.

Trong đó, Sở GD-ĐT được giao khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực (nếu có). Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý; tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận phản ánh của học sinh và người dân trên địa bàn để chủ động xử lý.

Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thanh Lộc (TNO)

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