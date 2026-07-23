Bộ GD&ĐT đề xuất cấm ban đại diện cha mẹ học sinh thu hộ các khoản cho nhà trường

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giáo dục giữa gia đình với cơ sở giáo dục. Trong đó, Bộ đề xuất cấm ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu hộ các khoản cho nhà trường nhằm tránh lạm thu.

Theo Bộ GD&ĐT, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh được triển khai thực hiện trong hơn 15 năm qua đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: phạm vi điều chỉnh còn hẹp, cơ chế phối hợp giữa gia đình với cơ sở giáo dục chưa được quy định đầy đủ; việc quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ tự nguyện còn thiếu thống nhất.

Thậm chí, một số nơi còn xảy ra tình trạng lạm thu, vận động đóng góp không đúng quy định hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia vào các hoạt động vượt quá chức năng, nhiệm vụ.

Dự thảo đề xuất không sử dụng ban đại diện cha mẹ học sinh để thu hộ các khoản của nhà trường. Ảnh minh họa: baoxaydung.vn

Do đó, dự thảo thông tư mới khẳng định: Ban đại diện cha mẹ học sinh không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, không có tài khoản riêng; không được nhân danh cơ sở giáo dục hoặc tổ chức, cá nhân khác để xác lập, thực hiện giao dịch hoặc thực hiện hoạt động vượt quá nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh được bảo đảm bằng các khoản hỗ trợ tự nguyện của cha mẹ học sinh, sự hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác.

Việc tiếp nhận khoản hỗ trợ tự nguyện phải đảm bảo được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, không ép buộc, không vận động mang tính áp đặt, không quy định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu...

Các khoản tiếp nhận phải được sử dụng đúng mục đích được ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả; không gắn việc hỗ trợ với đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

Dự thảo cũng nêu rõ: Không sử dụng ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện các khoản thu của cơ sở giáo dục hoặc tiếp nhận, quản lý các khoản tài trợ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về tài trợ cho cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT cũng quy định khoản hỗ trợ tự nguyện không được sử dụng để chi cho nhiệm vụ thuộc trách nhiệm chi của ngân sách nhà nước hoặc của cơ sở giáo dục; không sử dụng đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hoặc thực hiện hoạt động thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục; không chi những cho hoạt động quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục.