Ban Chỉ đạo về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo họp phiên thứ nhất

(GLO)- Sáng 30-7, Ban Chỉ đạo về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ nhất nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu kết luận tại phiên họp. Ảnh: H.Đ

Theo báo cáo tại phiên họp, sau 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, tỉnh đã hoàn thành 24/35 nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định số 3269/QĐ-UBND, đạt 68,57%; 11 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai học bạ số, hoàn thành tự đánh giá mức độ chuyển đổi số và thực hiện tuyển sinh đầu cấp trực tuyến; nhiều cơ sở giáo dục bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, giảng dạy. Tỉnh cũng đã phê duyệt Đề án phát triển giáo dục STEM giai đoạn 2025-2030, triển khai chính sách hỗ trợ trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với kinh phí khoảng 161 tỷ đồng/năm.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: H.Đ

Cùng với đó, tỉnh triển khai phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dự kiến giảm số trường mầm non và phổ thông công lập từ 1.267 xuống còn 699 trường; đẩy nhanh tiến độ thi công 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới để đưa vào hoạt động từ năm học 2026-2027. Đồng thời, tỉnh trình chủ trương hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa cho hơn 182.200 học sinh với kinh phí khoảng 42,3 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc cụ thể hóa một số chủ trương thành cơ chế, chính sách còn chậm; tình trạng thiếu giáo viên, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật ở vùng sâu, vùng xa vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cơ sở vật chất, hạ tầng số tại một số địa phương còn hạn chế, trong khi việc tinh giản 10% biên chế ngành giáo dục năm học 2026 - 2027 tiếp tục tạo áp lực đối với công tác bố trí đội ngũ giáo viên.

Quang cảnh phiên họp thứ nhất. Ảnh: H.Đ

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả bước đầu đạt được trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW. Đồng chí nhấn mạnh: Những kết quả đạt được là nền tảng ban đầu. Thời gian tới, các cấp, các ngành phải chuyển mạnh từ việc ban hành chủ trương, kế hoạch sang tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, tạo ra những kết quả cụ thể, có thể đo lường và kiểm chứng được.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung hoàn thành 11 nhiệm vụ còn lại; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2026 - 2027; đẩy nhanh tiến độ đưa 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới vào hoạt động; giải quyết căn cơ tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các môn học còn thiếu.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục STEM, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển của tỉnh, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và quan tâm hỗ trợ học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.