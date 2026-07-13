Nhiều điểm mới trong đánh giá học viên giáo dục thường xuyên

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về đánh giá học viên học chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THCS và THPT, thay thế Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT.

Theo đó, lần đầu tiên, kết quả tự học có hướng dẫn được quy định rõ trong đánh giá học viên GDTX. Cụ thể, học viên có thể sử dụng hợp đồng lao động kèm mã số bảo hiểm xã hội đang hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bằng, chứng chỉ nghề hợp pháp làm minh chứng phục vụ đánh giá quá trình đối với mạch nội dung hướng nghiệp.

Hoạt động giáo dục STEM cũng được đưa vào quy chế đánh giá đối với học viên GDTX. Ảnh minh họa: Bộ GD&ĐT

Ngoài ra, dự thảo tiếp tục cụ thể hóa chủ trương đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ số. Cũng là lần đầu tiên, kết quả tự học có hướng dẫn được quy định rõ giá trị pháp lý thông qua các minh chứng số như dữ liệu từ hệ thống quản lý học tập, điểm trắc nghiệm tự động hoặc nhật ký học tập điện tử.

Học viên có thể sử dụng các kết quả này để thay thế tối đa 1 đầu điểm đánh giá thường xuyên trong mỗi học kỳ. Nhà trường khai thác dữ liệu trực tiếp từ hệ thống, không yêu cầu học viên in hoặc nộp minh chứng bằng giấy nếu dữ liệu đã được xác thực. Đây là bước tiến trong việc đẩy mạnh số hóa công tác đánh giá, giảm thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý.

Hoạt động giáo dục STEM cũng được đưa vào quy chế đánh giá định lượng. Theo dự thảo, kết quả từ các dự án STEM, sản phẩm nghiên cứu kỹ thuật hoặc giải pháp công nghệ được tính vào điểm đánh giá thường xuyên của môn học tích hợp tương ứng. Mỗi sản phẩm STEM chỉ được quy đổi 1 lần cho 1 đầu điểm của 1 môn học chủ đạo duy nhất.

Không chỉ đổi mới phương thức đánh giá, dự thảo còn tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo đảm quyền học tập và cơ hội được đánh giá phù hợp đối với học viên khuyết tật hoặc có nhu cầu hỗ trợ đặc thù. Dự thảo cũng hướng tới tháo gỡ những khó khăn đối với học viên phải gián đoạn việc học do điều kiện công việc hoặc hoàn cảnh cá nhân.

Để phù hợp với mô hình trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX có nhiều địa điểm đào tạo, dự thảo phân định rõ thẩm quyền giữa các điểm đào tạo và trung tâm.

Người phụ trách tại các địa điểm đào tạo được giám sát việc nhập dữ liệu, sử dụng chữ ký số để phê duyệt sổ điểm, sổ theo dõi học viên điện tử và giải quyết các thủ tục tại đơn vị mình.

Trong khi đó, Giám đốc trung tâm vẫn là đầu mối duy nhất thực hiện ký số học bạ số cuối năm, quyết định khen thưởng, công nhận hoàn thành chương trình và thực hiện các thẩm quyền liên quan theo quy định…