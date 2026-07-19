Vụ gian lận thi tốt nghiệp tại Quảng Trị: Khởi tố vụ án và 2 giáo viên

Sau một tuần xác minh thông tin phản ánh tiêu cực thi tốt nghiệp THPT tại điểm Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án và 2 giáo viên của trường để điều tra hành vi 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.

Ngày 19.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cùng với quyết định khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực (47 tuổi) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (48 tuổi), đều là giáo viên Trường THPT Lê Trực, để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, các quyết định được ban hành căn cứ kết quả điều tra, xác minh vụ việc. Hiện cơ quan điều tra đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra nhằm xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 10.7, mạng xã hội lan truyền nhiều bài đăng phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài, trong đó có đề cập đến con của hiệu trưởng nhà trường dự thi tại điểm thi này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, đồng thời xác minh các nội dung phản ánh.

Đến tối 11.7, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo rà soát kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT trên toàn tỉnh; giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh bản chất vụ việc, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có.

Theo Nguyễn Phúc (TNO)