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Điểm chuẩn đại học 2026: Khi nào các trường công bố?

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Từ hôm nay Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo tiến hành lọc ảo xét tuyển trên toàn quốc. Vậy, các trường đại học (ĐH) dự kiến công bố điểm chuẩn khi nào?

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ảnh: Nhật Thịnh
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. Ảnh: Nhật Thịnh

6 lần lọc ảo xét tuyển toàn quốc

Theo số liệu Bộ GD-ĐT công bố, năm 2026 có 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, hơn 874.000 thí sinh đã đăng ký xét tuyển ĐH-CĐ trên hệ thống, với tổng cộng 7.180.860 nguyện vọng.

Sau quá trình rà soát dữ liệu, từ hôm nay (4-8), Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo tiến hành lọc ảo xét tuyển trên toàn quốc. Quá trình này được thực hiện 6 lần, kéo dài đến ngày 9-8, nhằm bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất.

Theo quy định, tất cả thí sinh, dù xét tuyển bằng phương thức nào, đều phải đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT trong thời gian quy định. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến hết, trong đó nguyện vọng 1 được ưu tiên cao nhất.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, các cơ sở đào tạo tải dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường, tổ chức xét tuyển trên phần mềm riêng và đưa danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển lên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để thực hiện lọc ảo xét tuyển.

Từ quá trình lọc ảo, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển nguyện vọng duy nhất, là nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Sau mỗi lần xử lý, hệ thống trả kết quả về cho các cơ sở đào tạo để tiếp tục rà soát, điều chỉnh danh sách dự kiến trúng tuyển. Quy trình được lặp lại 6 lần nhằm giúp các trường xác định danh sách trúng tuyển sát với chỉ tiêu tuyển sinh.

Danh sách trúng tuyển chính thức của mỗi trường được hệ thống xử lý nguyện vọng gửi lại, trên cơ sở danh sách do trường tải lên. Sau lần lọc ảo cuối cùng, các cơ sở đào tạo không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức.

Khi nào các trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển?

Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, trước 17 giờ ngày 13-8, các cơ sở đào tạo ĐH phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Tiếp đó, thí sinh thực hiện xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21-8.

Một số trường ĐH cho biết thời gian dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm nay diễn ra từ ngày 10-8 đến 17 giờ ngày 13-8.

Theo đó, Trường ĐH Công thương TP.HCM dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn vào tối 10-8.

Tương tự, đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng cho hay có thể công bố điểm chuẩn ngay trong ngày 10-8 nếu kết quả rà soát ổn định.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến công bố điểm chuẩn tối 12-8.

Trong khi đó, Trường ĐH Mở TP.HCM dự kiến công bố điểm chuẩn ngày 13-8.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng dự kiến công bố kết quả trúng tuyển ngày 13-8...

Đến thời điểm này, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH có xu hướng tăng hoặc giảm tùy trường. Điểm chuẩn được dự báo từ một số trường sẽ không có biến động lớn so với năm ngoái. Tiếp tục cập nhật thời gian công bố điểm chuẩn ĐH 2026 các trường.

Theo Hà Ánh (TNO)

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