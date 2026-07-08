Từ 15-7 nộp lệ phí xét tuyển: 6 lỗi thanh toán thí sinh dễ gặp

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được xác nhận hợp lệ.

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Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị hỗ trợ tuyển sinh, trong quá trình thanh toán, thí sinh cần đặc biệt lưu ý tránh 6 lỗi thường gặp.

Từ 15-7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển. Ảnh: ChatGPT

Thứ nhất, thanh toán sau thời hạn quy định khiến hệ thống không ghi nhận nguyện vọng.

Thứ hai, tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử không đủ số dư để hoàn tất giao dịch.

Thứ ba, thực hiện giao dịch khi đường truyền Internet không ổn định hoặc thoát khỏi hệ thống khi thanh toán đang xử lý, dẫn đến giao dịch bị gián đoạn.

Thứ tư, sau khi thanh toán không đăng nhập lại để kiểm tra trạng thái giao dịch trên hệ thống.

Thứ năm, thấy hệ thống chưa cập nhật ngay nên tiếp tục thanh toán nhiều lần, gây trùng giao dịch.

Thứ sáu, không lưu biên lai hoặc thông tin xác nhận thanh toán để đối chiếu khi cần thiết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh thực hiện thanh toán sớm, không chờ đến những ngày cuối, đồng thời thường xuyên theo dõi thông báo trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để kịp thời xử lý nếu phát sinh sự cố, bảo đảm quyền lợi trong đợt xét tuyển đại học năm 2026.