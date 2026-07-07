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Infographic 3 lỗi thí sinh cần lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học

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Từ ngày 2/7/2026, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 theo hình thức trực tuyến. Việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng được thực hiện đến 17 giờ ngày 14/7.

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Từ ngày 2/7/2026, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 theo hình thức trực tuyến. Việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng được thực hiện đến 17 giờ ngày 14/7.

Dữ liệu tuyển sinh từ các năm trước cho thấy, có 3 sai sót lớn mà thí sinh thường mắc phải trong quá trình đăng ký trên hệ thống: đăng ký nguyện vọng nhưng không hoàn tất toàn bộ quy trình; điều chỉnh nguyện vọng nhưng không thực hiện đến bước xác nhận cuối cùng và chọn nhầm mã trường hoặc mã cơ sở đào tạo.

Theo TTXVN/Vietnam+

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