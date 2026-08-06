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Infographic Vì sao cuộc gọi biết đúng tên, nghề nghiệp vẫn có thể là giả?

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NHÃ UYÊN

(GLO)- Biết đúng họ tên, nghề nghiệp hay nơi làm việc không có nghĩa người gọi là cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên ngân hàng hay người quen. Những thông tin này có thể bị thu thập từ nhiều nguồn để phục vụ các chiêu trò mạo danh, lừa đảo.

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