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Ngày An ninh mạng Việt Nam 06/08: Dừng vài phút trước khi chuyển tiền
(GLO)- Ngày An ninh mạng Việt Nam 06/08 nhắc mỗi người kiểm chứng danh tính, không cung cấp OTP và dừng lại trước mọi yêu cầu chuyển tiền bất thường.
(GLO)- Biết đúng họ tên, nghề nghiệp hay nơi làm việc không có nghĩa người gọi là cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên ngân hàng hay người quen. Những thông tin này có thể bị thu thập từ nhiều nguồn để phục vụ các chiêu trò mạo danh, lừa đảo.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra từ ngày 1 đến 7/8/2026, tại Hà Nội.
(GLO)- Hôm nay (31-7) là hạn cuối để hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2026, có doanh thu dự kiến từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, gửi thông báo doanh thu thực tế phát sinh với cơ quan thuế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ của các quyết sách Trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới lãnh đạo, quản trị đất nước hiệu quả.
(GLO)- Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa triển khai chương trình triệu hồi 6.426 xe mô tô phân khối lớn để kiểm tra và khắc phục một số lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành.
(GLO)- Mạng lưới đường bộ cao tốc của Việt Nam đang được mở rộng nhanh chóng. Theo các chuyên gia giao thông và phản ánh của nhiều doanh nghiệp vận tải trên báo chí chính thống, tài xế hiện không chỉ cần một điểm dừng nghỉ đơn thuần mà cần những dịch vụ thiết yếu, thuận tiện và an toàn hơn.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa đề xuất Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xem xét đầu tư dự án đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 17.000 tỷ đồng.
Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành, các bộ, ban, ngành dẫn đầu các đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.
(GLO)- Từ ngày 7-9-2026, Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg về Khung trình độ quốc gia Việt Nam chính thức có hiệu lực.
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.
(GLO)- Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó đề xuất sửa đổi Điều 317 về tội vi phạm quy định về ATTP nhằm tăng cường xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
(GLO)- Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng ENSO đã chuyển sang pha El Nino từ giữa năm 2026 và được dự báo tiếp tục duy trì, mạnh dần trong 6 tháng cuối năm.
(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, một số quy định mới về đăng ký cư trú chính thức có hiệu lực, trong đó có những thay đổi liên quan đến đăng ký tạm trú. Người dân cần nắm rõ các điểm mới, hồ sơ và cách thức thực hiện để tránh vướng mắc khi làm thủ tục.
(GLO)- Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 103/2026/TT-BQP điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ và một số người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
(GLO)- Mất điện thoại có cài đặt ứng dụng ngân hàng, ví điện tử có thể khiến dữ liệu cá nhân và tài sản gặp rủi ro. Thực hiện ngay 7 bước dưới đây để bảo vệ tài khoản, hạn chế thiệt hại và tăng khả năng tìm lại thiết bị.
(GLO)- Từ ngày 23 đến 29-7, Gia Lai tổ chức chuỗi sự kiện quốc tế trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026, quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước, quốc tế.
(GLO)- Sử dụng giấy tờ điện tử trên ứng dụng được pháp luật công nhận giúp mỗi người tiết kiệm thời gian cũng như thuận tiện khi giao dịch và đi lại.
(GLO)- Nhiệt độ bên trong ô tô đỗ dưới trời nắng có thể tăng rất nhanh chỉ sau 1 thời gian ngắn. Điều này không chỉ làm thực phẩm nhanh hỏng mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Văn bản mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 31-8-2026, bổ sung nhiều quy định quan trọng người dân cần lưu ý.
(GLO)- Nghị định số 282/2026/NĐ-CP ngày 14-7-2026 quy định rõ các tiêu chí thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa.
(GLO)- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa công bố Báo cáo thường niên năm 2025 về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, trong đó cho biết cơ quan chức năng đã phối hợp với lực lượng công an xử lý nhiều vụ việc liên quan đến đa cấp biến tướng.
(GLO)- Mùa du lịch biển, đảo đang bước vào cao điểm, kéo theo nhu cầu tham gia các tour tham quan bằng tàu, ca nô tăng mạnh. Để có chuyến đi an toàn, ngoài việc lựa chọn đơn vị lữ hành uy tín, du khách cần chủ động kiểm tra nhiều yếu tố quan trọng trước khi lên tàu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện.
Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục, điều kiện kinh doanh, đồng thời tăng cường phân cấp, tái cấu trúc quy trình trên môi trường điện tử.