Chính phủ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục, điều kiện kinh doanh, đồng thời tăng cường phân cấp, tái cấu trúc quy trình trên môi trường điện tử.

Bộ Nội vụ cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Việc triển khai được thực hiện theo các Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP và 11/NQ-CP, tập trung tái cấu trúc quy trình trên môi trường điện tử, tăng cường sử dụng dữ liệu quốc gia, hướng tới giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính.

Tính đến ngày 13/6/2026, số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp bộ là 1.595/5.816 thủ tục, chiếm 27,4% (giảm 743 thủ tục, trong đó 362 thủ tục được phân quyền, phân cấp cho địa phương và 381 thủ tục được bãi bỏ).

Về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đến ngày 13/6/2026, 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các thông tư của bộ, ngành đã bãi bỏ 697 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 673 thủ tục hành chính và cắt giảm 1.754 điều kiện kinh doanh không cần thiết.

Theo TTXVN/Vietnam+