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Infographic Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Từ 10 xuống 4 tội có án tử hình

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NHÃ UYÊN

(GLO)- Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đề xuất bỏ hình phạt tử hình ở 6 tội danh, qua đó giảm số tội có thể áp dụng án tử hình từ 10 xuống còn 4.

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