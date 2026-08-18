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Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người
Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người, thể hiện cam kết phát triển bền vững và quyền lợi của người dân.
(GLO)- Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đề xuất bỏ hình phạt tử hình ở 6 tội danh, qua đó giảm số tội có thể áp dụng án tử hình từ 10 xuống còn 4.
(GLO)- Dự án Luật Phát triển đô thị đặt ra nhiều cơ chế liên quan trực tiếp đến nhà, đất. Người dân cần lưu ý thông tin về chỉnh trang, tái thiết đô thị, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và quy hoạch trước khi giao dịch bất động sản.
(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand góp phần tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa.
(GLO)- Việc Grab bị xử phạt 1,36 tỷ đồng vì 6 hành vi vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đặt ra vấn đề về quyền của khách hàng trên các nền tảng số, từ kiểm soát thông tin cá nhân, tiếp cận nội dung đánh giá đến nhận biết hoạt động quảng bá có tài trợ.
(GLO)- Trước khi chuyển tiền đặt cọc mua nhà ở xã hội, người dân cần kiểm tra kỹ điều kiện của bản thân, pháp lý dự án, điều kiện mở bán và người nhận tiền để hạn chế rủi ro từ các lời mời “giữ chỗ”, “suất nội bộ”, “bao hồ sơ”.
(GLO)- Phụ huynh cần cảnh giác với các cuộc gọi mạo danh cán bộ, giáo viên yêu cầu cập nhật hồ sơ nhập học, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền. Dưới đây là 5 dấu hiệu cần nhận biết để tránh sập bẫy lừa đảo.
(GLO)- Nhiều địa phương đang triển khai mô hình cán bộ đến tận nhà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Cách làm này góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật và người gặp khó khăn trong việc đi lại.
(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện.
(GLO)- Biết đúng họ tên, nghề nghiệp hay nơi làm việc không có nghĩa người gọi là cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên ngân hàng hay người quen. Những thông tin này có thể bị thu thập từ nhiều nguồn để phục vụ các chiêu trò mạo danh, lừa đảo.
(GLO)- Theo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng ban hành kèm Quyết định số 103/QĐ-PB của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trẻ dưới 5 tuổi cần tăng cường vận động hằng ngày, đồng thời hạn chế sử dụng các thiết bị có màn hình như tivi, điện thoại, máy tính bảng...
(GLO)- WiFi công cộng miễn phí tại quán cà phê, sân bay, trung tâm thương mại hay khách sạn đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ sự tiện lợi.
(GLO)- Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung, trong đó có 15 dự án luật được xem xét thông qua, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 3-24/8 theo hai đợt, dự kiến xem xét, quyết định 33 nội dung, gồm nhiều dự án luật và các vấn đề quan trọng của đất nước.
(GLO)- Pháp luật quy định rõ mức lãi suất tối đa trong giao dịch dân sự cũng như các trường hợp có thể bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng. Nắm rõ các quy định này sẽ giúp người dân bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời tránh những rủi ro pháp lý.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra từ ngày 1 đến 7/8/2026, tại Hà Nội.
(GLO)- Hôm nay (31-7) là hạn cuối để hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2026, có doanh thu dự kiến từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, gửi thông báo doanh thu thực tế phát sinh với cơ quan thuế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ của các quyết sách Trung ương nhằm thúc đẩy đổi mới lãnh đạo, quản trị đất nước hiệu quả.
(GLO)- Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa triển khai chương trình triệu hồi 6.426 xe mô tô phân khối lớn để kiểm tra và khắc phục một số lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến an toàn vận hành.
(GLO)- Từ ngày 7-9-2026, Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg về Khung trình độ quốc gia Việt Nam chính thức có hiệu lực.
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 291/2026/NĐ-CP bổ sung khung xử phạt mới đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế. Ngưỡng xử phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng nếu bao che, cản trở cơ quan thuế thu thập, xác minh dữ liệu.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 285/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Điểm mới của Nghị định là bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao trên môi trường điện tử.
(GLO)- Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1306/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm văn hóa và sáng tạo hàng đầu của khu vực.
(GLO)- Bộ Công an đang chủ trì xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, trong đó đề xuất sửa đổi Điều 317 về tội vi phạm quy định về ATTP nhằm tăng cường xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.