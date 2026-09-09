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Infographic HI-TECH VIETNAM 2026: Kết nối hệ sinh thái công nghệ trong kỷ nguyên số

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HI-TECH VIETNAM 2026 được tổ chức nhằm tạo nền tảng xúc tiến thương mại, kết nối công nghệ và hợp tác đầu tư, giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Hội chợ quốc tế Công nghệ cao và Kinh tế số Việt Nam 2026 (HI-TECH VIETNAM 2026) sẽ diễn ra từ ngày 9 - 11/9/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, quy tụ nhiều doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, phương tiện bay không người lái (UAV) và kinh tế số.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, sản xuất thông minh, robot, UAV, công nghệ số và kinh tế tầm thấp đang mở ra những cơ hội phát triển mới.

HI-TECH VIETNAM 2026 được tổ chức nhằm tạo nền tảng xúc tiến thương mại, kết nối công nghệ và hợp tác đầu tư, giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kinh tế số bền vững tại Việt Nam.

Theo (TTXVN/Vietnam+)

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