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Infographic Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà chiến lược quân sự kiệt xuất của thế kỷ 20

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Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp in đậm trong lòng nhân dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2013) là vị Tổng Tư lệnh đầu tiên, người "Anh Cả" duy nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cuộc đời ông là một bản anh hùng ca vĩ đại, gắn liền với những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.

Từ một thầy giáo dạy Sử không hề qua trường lớp quân sự chính quy nào, ông đã trở thành một trong những danh tướng lừng lẫy nhất lịch sử quân sự thế giới.

Trong tất cả những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945 và những chiến dịch quân sự trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới ngọn cờ “bách chiến, bách thắng” của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, tác động mạnh mẽ vào dòng chảy lịch sử dân tộc, trở thành vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự thời đại.

Ông nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo nhân dân thế giới.

Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng in đậm trong lòng Nhân dân, là vị tướng của Nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911, cách đây 115 năm.

Theo TTXVN/Vietnam+

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