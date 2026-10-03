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Infographic Có vi phạm đất đai trước năm 2014: Trường hợp nào vẫn được cấp sổ đỏ?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Tuổi Trẻ, Cục Quản lý đất đai)

(GLO)- Luật Đất đai 2024 quy định một số trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1-7-2014 vẫn có thể được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể.

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