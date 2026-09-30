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Đề xuất ghi đầy đủ tên người có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ hộ gia đình

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MAI LÂM (theo TTO, thanhtra)

(GLO)- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt đối với quy định về hộ gia đình sử dụng đất và việc cấp sổ đỏ. Đáng chú ý là đề xuất bắt buộc phải ghi đầy đủ tên của tất cả những người có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang thu hút sự quan tâm của người dân khi đề xuất nhiều quy định mới liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ).

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Đề xuất bắt buộc ghi đầy đủ tên của tất cả những người có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ. Ảnh minh họa

Không còn quy định chỉ ghi tên người đại diện hộ gia đình

Theo khoản 2 Điều 64 dự thảo, trường hợp một thửa đất có nhiều người cùng sử dụng, nhiều người cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì giấy chứng nhận phải thể hiện đầy đủ tên của tất cả các thành viên có chung quyền.

Việc xác định thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình sẽ do các thành viên tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai.

Theo Luật Đất đai hiện hành, nếu có nhiều người cùng sử dụng đất thì các bên có thể lựa chọn cấp giấy chứng nhận cho từng người hoặc cấp chung một giấy chứng nhận và giao cho người đại diện giữ. Đối với đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, pháp luật hiện hành còn cho phép các thành viên thống nhất chỉ ghi tên người đại diện hộ gia đình trên sổ đỏ.

Như vậy, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) không còn quy định phương án chỉ ghi tên người đại diện hộ gia đình mà yêu cầu ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ.

Bên cạnh thay đổi về cách ghi tên, dự thảo còn đưa Giấy chứng nhận điện tử vào luật và xác định rõ giá trị pháp lý của hình thức này.

Đề xuất trường hợp đất vi phạm trước 1-8-2024 được cấp sổ đỏ

Một thay đổi khác liên quan đến nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận là dự thảo không còn quy định cho phép cấp chung một sổ đỏ đối với nhiều thửa đất nông nghiệp cùng địa bàn cấp xã.

Theo khoản 1 Điều 64 dự thảo, Giấy chứng nhận được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện. Giấy chứng nhận cũng được cấp cho người quản lý đất theo quy định.

Trong khi đó, Luật Đất đai 2024 cho phép người sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường hoặc thị trấn được cấp chung một Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu.

Nội dung đang được đề xuất xác định nguyên tắc cấp sổ đỏ theo từng thửa đất. Tuy nhiên, việc dự thảo không còn ghi nhận trường hợp cấp chung nêu trên chưa đồng nghĩa với việc có quy định cấm cấp chung sổ đỏ cho nhiều thửa đất trong mọi trường hợp.

Một nội dung đáng chú ý khác, tại khoản 5 Điều 64 dự thảo là đề xuất xem xét cấp Giấy chứng nhận đối với một số trường hợp đang sử dụng đất có vi phạm về thủ tục trước ngày 1-8-2024.

Theo đó, việc xem xét cấp sổ đỏ được thực hiện nếu trường hợp sử dụng đất đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Thửa đất phải được sử dụng ổn định, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch và không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường cũng như an toàn công trình.

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