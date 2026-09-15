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Bãi bỏ toàn bộ 18 nghị định, bãi bỏ 1 phần của 6 nghị định từ ngày 1-12-2026

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MAI LÂM
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(GLO)- Ngày 14-9, Chính phủ ban hành Nghị định số 356/2026/NĐ-CP bãi bỏ một số nghị định của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2026.

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Nghị định số 170/2007/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân đã bị bãi bỏ. Ảnh minh họa

Theo đó, Chính phủ bãi bỏ toàn bộ 18 nghị định sau:

1. Nghị định số 35-CP ngày 27-5-1995 của Chính phủ về đặt Cục Dự trữ Quốc gia trực thuộc Chính phủ.

2. Nghị định số 88-CP ngày 14-12-1995 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng chống một số tệ nạn xã hội.

3. Nghị định số 36-CP ngày 19-6-1996 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 87-CP (12-12-1995); của Nghị định số 88-CP (14-12-1995) và Nghị định số 194-CP (31-12-1994) của Chính phủ.

4. Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

5. Nghị định số 08/2003/NĐ-CP ngày 10-2-2003 của Chính phủ về hoạt động của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế.

6. Nghị định số 66/2004/NĐ-CP ngày 19-2-2004 của Chính phủ về việc chuyển Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính.

7. Nghị định số 138/2006/NĐ-CP ngày 15-11-2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

8. Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19-11-2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

9. Nghị định số 61/2011/NĐ-CP ngày 26-7-2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10-6-2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

10. Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21-10-2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

11. Nghị định số 106/2013/NĐ-CP ngày 17-9-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3-2-1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19-11-2007 của Chính phủ.

12. Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 8-10-2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21-10-2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

13. Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 8-12-2014 của Chính phủ quy định về Y tế xã, phường, thị trấn.

14. Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27-3-2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

15. Nghị định số 37/2018/NĐ-CP ngày 10-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

16. Nghị định số 75/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu.

17. Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29-4-2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30-12-2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

18. Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12-6-2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn.

Bãi bỏ một phần 6 nghị định

1. Bãi bỏ Điều 3 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6-11-2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng và Điều 28 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP.

2. Bãi bỏ Điều 6, Điều 7 Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12-5-2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3. Bãi bỏ Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20-6-2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

4. Bãi bỏ Điều 26 Nghị định số 79/2023/NĐ-CP ngày 15-11-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

5. Bãi bỏ khoản 3 Điều 39 Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11-6-2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

6. Bãi bỏ Điều 32 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12-6-2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế.

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